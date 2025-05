Péppé & Co inc. lauréat régional du Défi OSEntreprendre

Sur les 12 entreprises et deux projets scolaires des MRC de Montmagny et L’Islet qui ont accédé au volet régional du Défi OSEntreprendre, soit la finale en Chaudière-Appalaches, une entreprise est parvenue à remporter sa catégorie. Il s’agit de la Pizzeria Péppé & Co inc, un restaurant de pizza express à Montmagny, qui a été choisie comme lauréat pour le volet Création d’entreprise, catégorie Services aux individus. L’entreprise et son propriétaire, Alexandre Desrosiers, passeront donc au volet national ou ils devront se démarquer contre les lauréats des autres régions du Québec.

Le Gala de Chaudière-Appalaches s’est tenu le 29 avril dernier à Sainte-Marie. (LOB)