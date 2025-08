Un nouvel espace extérieur à la Résidence l’Abri des Appalaches

La Résidence l’Abri des Appalaches est un organisme à but non lucratif qui a sollicité la contribution de plusieurs associations afin d’offrir un nouvel espace à ses résidents. Le projet a pu être réalisé avec la Caisse Desjardins du Sud de L’Islet et des Hautes-Terres, le Club Lion de Sainte-Perpétue et les Ambulances L’Islet-Sud. Il a également reçu le support du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés du gouvernement du Canada. Le député Bernard Généreux était d’ailleurs présent pour l’inauguration.

La directrice Céline Lemelin témoigne d’ailleurs de la joie des résidents d’avoir accès à ce nouvel endroit, car la verrière était construite vers la fin de l’automne et des gens voulaient déjà en profiter lorsque la température s’est montrée clémente une semaine de novembre.