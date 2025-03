Projet de fusion Saint-Fabien et Lac-Frontière : Sainte-Lucie ne voit pas la nécessité

Située à une dizaine de kilomètres de Saint-Fabien et Lac-Frontière, Sainte-Lucie-de-Beauregard fait partie des municipalités qui pourraient faire partie de ce futur regroupement municipal. Rejoint par téléphone, le maire de Sainte-Lucie croit que la coopération avec ses voisins est déjà une forme de « fusion ». Les exemples d’ententes intermunicipales ne manquent pas. Sainte-Lucie et Lac-Frontière partagent une bibliothèque et les appels d’offres pour le déneigement se font en collaboration, tout comme le service incendie et la gestion des matières résiduelles où il y a entraide. « On a des ententes entre 4-5 municipalités [...] Quand tu as déjà beaucoup d’ententes intermunicipales, je pense que tu ne peux pas faire mieux », explique M. Lachance.