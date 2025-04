Rémi Massé à l’écoute des besoins des entrepreneurs

Un peu plus tôt dans la journée, Rémi Massé avait pris part à une tournée de l’entreprise Alstom à La Pocatière avec le ministre des Finances François-Philippe Champagne. Ce dernier a toutefois dû quitter la région après cette visite, car il avait plusieurs obligations en lien avec la situation économique causée par les tarifs américains. Le candidat libéral a donc terminé la tournée des entreprises avec son équipe.

Chez Ressorts Liberté à Montmagny, il s’est entretenu avec Éric Cantin, PDG, et Martin Larrivée, vice-président et Chef de la direction financière. Ces derniers ont confié que les tarifs américains n’ont pas énormément d’impacts sur l’entreprise, car les produits sont couverts par l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) et le marché américain représente environ 20 % de ses ventes. Le fabricant de ressorts rencontre toutefois d’autres défis, comme son besoin d’automatiser une partie de sa chaine de montage et le changement de plusieurs machines pour augmenter sa productivité et le manque de main-d’œuvre spécialisée. Les deux hommes ont toutefois mentionné avoir un plan en plusieurs étapes à réaliser, mais qu’une aide financière pourrait grandement aider l’entreprise à l’exécuter plus rapidement. Ressorts Liberté évaluerait également la possibilité d’intégrer de nouveaux marchés.

M. Massé et son équipe ont partagé la vision du candidat pour les entrepreneurs, notamment son désir de négocier des accords pour faciliter le transport de la marchandise canadienne vers d’autres pays. Il a également souligné que l’argent amassé par les contre-tarifs sur certains produits américains pourrait être investi dans les entreprises canadiennes, sous forme de prêts, mais aussi de subventions, pour leur permettre d’accroitre leur productivité.