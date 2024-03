$!Saint-Aubert inaugure sa nouvelle caserne

La nouvelle caserne de Saint-Aubert est d’une superficie de 400 m2 avec deux étages. Elle inclut une aire de garage avec deux espaces de stationnement pour les camions et trois grandes portes. À proximité du garage, on retrouve un vestiaire avec douches ainsi qu’une salle de décontamination. Au deuxième étage, on retrouve un bureau administratif ainsi qu’une salle polyvalente. À l’extérieur, il y a une génératrice ainsi qu’un stationnement pour 15 véhicules.

Le maire de Saint-Aubert, Ghislain Deschênes, raconte qu’il fut lui-même pompier volontaire et que l’ancienne caserne avait de nombreux points négatifs qui nuisaient au travail des pompiers. Par exemple, il fallait faire des manœuvres compliquées pour faire entrer les deux camions dans le bâtiment ou les faire sortir ce qui faisait perdre beaucoup de temps aux pompiers. Il était aussi difficile de décharger les camions à l’intérieur. Le maire conclut en affirmant que ces nouvelles installations permettront aux pompiers d’être plus efficaces dans leurs interventions tout en leur fournissant un environnement sécuritaire.

Le Service Incendie de la Municipalité de Saint-Aubert dispose d’une équipe de 17 pompiers volontaires. Il dessert principalement la municipalité, mais peut intervenir aux alentours lorsque les autres services ont besoin de renforts.

Le projet de la caserne de Saint-Aubert s’élevait à 3 279 000 $. De ce montant, la Municipalité a reçu une aide financière de 2 557 620 $ du ministère des Affaires municipales du Québec via le Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales (PRACIM). Cette dernière avait pu être bonifiée grâce à l’utilisation du bois dans ce projet. La conception fut réalisée par Atelier Guy – Architectes et l’ingénierie par ASP Expert-Conseil de L’Islet. La construction du bâtiment fut assurée par Kamco Construction de La Pocatière.

M. Deschênes a précisé que le bâtiment de l’ancienne caserne de Saint-Aubert ne sera pas démoli et servira probablement de lieu d’entreposage pour la municipalité. Par exemple, il affirme que le Service incendie souhaite se doter d’une embarcation pour faire des sauvetages sur le lac Trois Saumons. Ce bateau pourrait être gardé dans ce bâtiment.