Saint-Aubert : le nouveau maire misera sur la pédagogie

Un vent de changement souffle sur l’hôtel de ville de Saint-Aubert. François Diguer, ancien conseiller municipal, a délogé le maire sortant Ghislain Deschênes avec 65 % des voix. Il remporte ainsi l’élection par une majorité de 203 votes.

« Ça me fait un immense plaisir. J’interprète cela comme un vote de confiance de l’électorat. J’interprète la majorité comme une volonté de changement », mentionne-t-il après son élection. Après quatre ans comme conseiller, Diguer indique avoir constaté qu’« il y avait beaucoup de choses à faire », ce qui l’a poussé à briguer la mairie. Son expérience professionnelle en aménagement du territoire, en urbanisme et en regroupements municipaux lors d’emploi au sein de MRC et au ministère des Affaires municipales a également renforcé sa volonté de passer à l’action.

Rendre les conseils municipaux plus pédagogiques

François Diguer veut rendre la politique municipale plus accessible et facile à comprendre. « Je veux rendre les choses plus pédagogiques. Expliquer davantage aux citoyens pourquoi on a pris ces décisions-là, ce qui les motive, et de les écouter. Je veux qu’on travaille à livre ouvert et qu’on puisse aller chercher le pouls des gens » : Lors des séances du conseil municipal, il compte rendre ces moments où les citoyens apprennent quelque chose, et non simplement des rencontres administratives. Il profitera justement du dépôt du prochain budget afin de mettre en œuvre cette priorité. Il souhaite que cet exercice important serve à expliquer l’état des finances de Saint-Aubert et comment sera dirigé le budget de 2026.

Regroupement municipal : reprendre le dossier, mais au rythme de la population

Le regroupement potentiel entre Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Aubert reste un dossier majeur au sein des localités de L’Islet. Rappelons d’ailleurs que Saint-Roch-des-Aulnaies a décidé de se retirer du processus. François Diguer veut relancer les discussions avec Saint-Jean-Port-Joli, dans un dossier où il juge qu’« il y a eu énormément de perte de temps ». Il compte d’abord mettre les cartes sur table dans des collaborations intermunicipales, que ce soit au niveau administratif ou dans les travaux publics, même s’il se porte favorable à un regroupement. M. Diguer laissera sa population avoir le dernier mot si le dossier reprend du rythme. « Dans ma campagne électorale, j’ai entendu beaucoup de gens me dire que ça ne leur plaisait pas, qu’ils ne comprenaient pas ça. La première des choses, c’est de bien s’expliquer, de faire des réunions d’information, mais surtout d’écouter le vœu de la population », continue François Diguer.

Revitaliser le cœur du village : « un petit bijou » à mettre en valeur