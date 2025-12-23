275 paniers de Noël distribués aux personnes dans le besoin

La préparation des boîtes de Noël s’échelonne sur plusieurs jours dans un local transformé pour l’occasion. La nourriture qui est recueillie auprès de la population et de nombreuses entreprises locales est triée et répartie afin d’assurer des paniers garnis. « Ça fait deux semaines qu’on a commencé. Premièrement, c’est de préparer le local, les tables. Ensuite, monter les boîtes et faire le suivi des démarches qu’on fait partout, ramasser les sous. C’est beaucoup de travail », explique Bernard Gaudreau, président du Comité de la famille et des aînés et responsable des paniers de Noël.

Une grande logistique de la livraison

Le samedi 21 décembre dernier, le local de l’avenue de la Gare s’est transformé en véritable fourmilière de bénévoles. Entre 70 et 75 bénévoles ont été mobilisés, une vingtaine de camions ont parcouru les rues magnymontoises afin de mener la livraison avec brio, selon différents trajets prédéterminés. « On voit la reconnaissance des gens. Quand les livreurs reviennent, ou lorsque les gens appellent pour faire leur demande, il y a toujours des petits commentaires qui sont laissés aux comités. On reçoit également des cartes de Noël », lance avec gratitude Manon Garant, du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et représentante municipale au sein du Comité de la famille et des aînés de la Ville de Montmagny.

Un chiffre stable, mais haut

Cette année, ce sont 275 boîtes remplies qui ont été distribuées auprès de citoyens de la Ville de Montmagny dans le besoin, un chiffre qui demeure stable. Même si le nombre de paniers reste le même, la demande demeure forte, particulièrement à l’approche des Fêtes. « Malheureusement, il y en a qui ne demandent pas. Cette année, on a eu des demandes du député fédéral qu’il y avait des personnes qui étaient trop gênées pour en demander et si on pouvait leur en donner », souligne Bernard Gaudreau. Une évolution est toutefois remarquée dans le profil des demandeurs des boîtes de Noël par le Comité de la famille et des aînés. « Cette année, les demandes sont plus différentes. On a davantage de famille. Deux parents avec deux enfants qui les deux travaillent, mais dans le contexte économique actuel c’est plus difficile un peu. Les gens en profitent pour avoir un petit répit dans le temps des fêtes. Ce qu’on avait moins dans les deux-trois dernières années », explique Mme Garant.

Pour certains produits, on compte jusqu’à 275 unités, alors que d’autres sont offerts en plus petites quantités. Chaque bénéficiaire reçoit notamment deux sacs d’épicerie contenant différents articles non périssables. Du pain, des œufs et de la nourriture périssable sont aussi ajoutés lors de la journée de livraison. Certaines boîtes ont été adaptées à des besoins particuliers. Quelques-unes ont été remplies de mets préparés pour des personnes qui ne cuisinent pas, d’autres avec des articles sans porc ou végétariens. Des paniers ont été remis à la Maison des jeunes et d’autres ont été bonifiés pour les familles nombreuses dans le besoin.