Saint-Cyrille-de-Lessard maintenant gérée par la Commission municipale

Seuls deux conseillés semblent être toujours en poste selon le site web de la municipalité, soit Kévin Marcoux qui occupe le siège 2 et Claude Dubé qui occupe le siège 4. La MRC de L’Islet confirme également que la directrice générale et greffière par intérim, Lucie Roger, n’est plus à l’emploi de la municipalité.

La Commission municipale prend donc en charge l’administration de la municipalité. Deux juges administratifs ont été nommés pour Saint-Cyrille-de-Lessard, soit Me Valérie Haince et Me Martin St-Laurent. Ils assureront l’administration provisoire et adopteront des résolutions pour que la municipalité puisse continuer à opérer. Les résolutions adoptées par la Commission ont le même pourvoir que celles prises par un conseil municipal selon la Loi sur la Commission municipale.

Il n’y aura également plus de séances du conseil sous cette administration temporaire. La Commission municipale se retirera à la suite de la tenue d’élections.

Rappelons que des sièges au conseil de Saint-Cyrille-de-Lessard ont été souvent vacants dans les dernières années, alors que, selon les informations d’Élections Québec, le processus d’élection partielle a été enclenché environ huit fois depuis les élections municipales de novembre 2021. Les derniers conseillers élus étaient les sièges 1, 3 et 5 remportés par Julie Lapointe, Eric Harvey et Luc St-Cyr. En janvier dernier, le conseil avait même adopté une résolution en janvier dernier qui visait le dépôt d’une plainte à l’UPAC contre un conseiller des dernières années.