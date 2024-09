Saint-Marcel : Plus de 100 000 $ pour le parc la Ribambelle

« L’an dernier, nous avons inauguré notre nouvelle cour d’école, donc il était évident pour nous qu’il fallait faire quelque chose avec notre parc. Nous avions un module qui était désuet et dangereux. Nous nous sommes mobilisés et nous avons fait plusieurs demandes d’aide financière. Nous sommes très reconnaissants que des partenaires ont accepté d’embarquer avec nous », affirme Mélanie Bourgault, mairesse de Saint-Marcel.

Au cours de l’été, un nouveau module de jeux ainsi que des jeux à ressorts ont été installés. Une nouvelle surface amortissante entoure désormais ces infrastructures.

Pour ce projet, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a contribué à la hauteur de 50 000 $. La Caisse Desjardins du Sud de L’Islet et des Hautes-Terres a également accepté de remettre 15 500 $. « Je félicite la Municipalité de Saint-Marcel pour la mise en place de ce projet qui témoigne de l’importance qu’elle accorde à la jeunesse du milieu, mais aussi à la pratique de saines habitudes de vie », souligne Normand Caron, président de cette Caisse Desjardins. Les 43 000 $ restants ont été investis par la Municipalité de Saint-Marcel.

Mme Bourgault mentionne que le parc la Ribambelle est situé à un endroit central entre l’école primaire et d’autres infrastructures municipales comme le terrain des loisirs. Il était donc important à son avis d’y offrir un endroit où les enfants pourraient s’y amuser de façon sécuritaire. La mairesse blague finalement que les jeunes de la Municipalité on fait le contrôle qualité dans les dernières semaines et que le nouveau module est définitivement approuvé par ces derniers.