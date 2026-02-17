Un budgwwet de 3,7 M$ pour Sainte-Perpétue

Concernant la somme du budget 2026, qui est précisément de 3 741 157 $, il s’agit d’une augmentation d’environ 7,03 %, alors que celui de 2025 était d’un montant de 3 495 275 $.

Concernant les investissements, la municipalité prévoit investir un montant de plus de 200 000 $ pour réaliser environ sept projets principaux.

« Je prévois notamment des travaux de rénovation des trottoirs (100 000 $), la refonte du site internet de la municipalité (16 000 $), le remplacement des ordinateurs des bureaux municipaux et de la bibliothèque (10 000 $), une prévision financière pour le renouvellement des contrats de déneigement (30 000 à 40 000 $), le remplacement des radios du service incendie (25 000 $) et une augmentation du budget dwwww’entretien pour les réparations du réseau d’aqueduc et d’égout (60 000 $). On prévoit aussi une hausse des frais de transport des déchets », confie le maire de Sainte-Perpétue, Daniel Robichaud.

La municipalité a également prévu des mobilisations pour un futur camion d’incendie. Il y a des montants qui ont été mis en immobilisation comptable (IMMO) pour la construction d’un gazebo et l’aménagement d’une halte routière, ainsi qu’un montant prévu en immobilisation pour des rénovations concernant le bâtiment des Technologies de l’Information (TI).

« En tout et partout, on parle d’un investissement de 85 000 $ pour ces trois projets-là », admet la directrice générale de la municipalité de Sainte-Perpétue, Lysiane Mercier.

Réponse à un citoyen inquiet

L’un des citoyens de Sainte-Perpétue a fait parvenir à l’équipe du Journal un document du budget en faisant part de ses craintes concernant une augmentation de « 34 % » au niveau des taxes générales dans la catégorie revenus, alors que, selon ce citoyen, le montant est passé de 1,2 M$ à 1,7 M$.

Cette hausse était surtout liée à la catégorie du réseau routier. L’équipe de direction de la municipalité a tenu à corriger le tir, en mentionnant aussi que « les citoyens ont toujours la possibilité de contester leur nouvelle évaluation auprès de la MRC s’ils jugent celle-ci trop élevée ».

« En tant que telle, c’est une hausse de 42 % des valeurs foncières. L’augmentation du tarif routier explique uniquement que le taux est de 36 sous par 100 $. Puis, l’évaluation couvre adéquatement les dépenses prévues pour la voirie et le déneigement. Une fois qu’on soustrait la subvention reçue, le reste est pour le réseau routier », répond-il.

Quant à elle, la directrice générale de la municipalité de Sainte-Perpétue, Lysiane Mercier, a aussi tenu à répondre à la question et à clarifier le tout.

« D’abord, ce n’est pas la même direction que les autres années et je ne sais pas comment les calculs ont été faits, mais moi, j’ai fait le budget 2026 avec une ancienne directrice qui a travaillé ici avant et elle me disait que, pour que ça représente bien toutes les dépenses qui sont reliées autant aux réseaux routiers l’été que l’hiver, ce 36 sous du 100 $ d’évaluation couvre toutes les dépenses de déneigement, de voirie, de réseau routier et tout ça. Oui, ça paraît augmenter au niveau du réseau routier, mais la taxe générale a baissé », explique-t-elle.

Pour ce qui est de la baisse de 0,4 sous du 100 $, la municipalité convient que ça peut paraître peu, mais elle aimait mieux être « prudente » et se réserver une « marge de manœuvre » pour l’année prochaine.