Souper reconnaissance : 3500 $ des Chevaliers de Colomb de Saint-Pamphile

Les Chevaliers de Colomb du Conseil 3075 de Saint-Pamphile ont organisé, le 29 novembre dernier, un « souper reconnaissance des bénévoles » à la salle de l’Âge d’or de Sainte-Perpétue.

Le but était de souligner devant les bénévoles, et en présence des récipiendaires des dons, que lorsqu’un groupe de personnes s’implique pour une cause, il y a toujours des résultats positifs tant pour celles qui s’impliquent que pour la communauté.

Ce repas a été l’occasion de remettre un chèque à deux organismes de la région, soit 2 500 $ à la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet pour les paniers de Noël et 1 000 $ à la résidence pour aînés de Saint-Pamphile, qui procède actuellement à l’ajout de 20 nouveaux appartements, en plus d’être en campagne de financement.

« Aujourd’hui, nous avons besoin de vous pour notre financement et plus tard, nous serons là lorsque vous aurez besoin de nous », a souligné dans son mot de remerciement le président de la résidence pour aînés de Saint-Pamphile, Clermont Gagnon.

Le Grand Chevalier, Eddy Collin, mentionne que l’activité a été une « réussite » et remercie le responsable, Gaétan Anctil, les membres Chevaliers ainsi que les bénévoles. (LOB)