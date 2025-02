Un lieu de consigne moderne s’installe à Montmagny

Le local Consignaction de Montmagny permet de faire le retour de contenants de deux manières : individuel ou en sac de contenants non triés. Des machines identifiées sont disponibles pour déposer les canettes une par une dans le cas d’un retour individuel. Un coupon s’imprime et il est possible d’aller à la borne pour l’échanger contre une méthode de paiement. Pour les retours en sac, une autre borne demande de remplir quelques informations puis imprime un collant à apposer sur le sac. Il faut ensuite le déposer sur un convoyeur et les employés se chargeront de faire le tri. Des conseillers sont sur place en cas de problèmes ou pour répondre aux questions.

Dans les plus gros locaux nommés Consignaction + qui sont disponibles dans d’autres municipalités au Québec, il est aussi possible de faire des retours « en vrac » pour les grands volumes. La personne verse le contenu de son sac dans une machine qui fait automatiquement le tri des contenants et affiche le montant retourné.