Un nouveau « centre familial » pour Saint-Aubert

« Lorsque je suis arrivé à Saint-Aubert en mai dernier, parmi les dossiers prioritaires du conseil, il y avait la création du service de garde dans ce bâtiment. Comme tout projet, il faut de la planification, car il y a toujours une question d’argent. Alors je suis heureux de maintenant pouvoir présenter le projet qui transformera le bâtiment en centre familial pour toute la communauté de Saint-Aubert », affirme le directeur général de la municipalité par intérim, Jean D’Amour.

Deux projets se réaliseront dans les prochains mois au cœur de l’édifice Desjardins qu’avait acheté la municipalité de Saint-Aubert en 2022. L’investissement total nécessaire est d’environ 222 000$. La municipalité devra assumer le montant de 32 400 $, qui est d’ailleurs prévu dans son budget 2025. La MRC de L’Islet investira 100 000 $ et la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet remettra 90 000$ pour la réalisation des projets. « Dans les petites communautés, on rêve aussi. Parfois on hésite à demander de l’aide, car on se dit que les grandes villes tirent toujours le gros du jus du fruit et que nos aspirations intéressent peu de bailleurs de fonds. Mais en faisant preuve de courage parfois, nos rêves se concrétisent. »

Premièrement, le bâtiment sera réaménagé pour accueillir un CPE communautaire. Le projet est piloté en collaboration avec le Bureau coordonnateur Les Coquins de Saint-Jean-Port-Joli. La directrice générale, Manon Côté, explique que l’endroit accueillera deux employés qui y opéreront leur service de garde, pour un total de 12 places disponibles. Elle ajoute qu’il s’agit d’un premier CPE communautaire dans la MRC de L’Islet, mais que deux autres projets seraient en cours à Saint-Adalbert et Saint-Marcel.

Le nouveau CPE communautaire devrait être opérationnel dès le mois d’avril.

Offrir un service de garde à l’intérieur de l’édifice Desjardins implique toutefois le retrait du guichet automatique qui était toujours disponible à cet endroit. La directrice générale de la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet explique que les deux services ne peuvent cohabiter pour des raisons de sécurité. « Nous avions un contrat de trois ans pour le guichet automatique qui arrive à échéance. Comme l’achalandage est de plus en plus bas à ce guichet, nous croyons qu’un service de garde est un service qui sera beaucoup plus utile pour nos membres dans le secteur », ajoute le président Pierre Roy.

Le double d’espace pour la bibliothèque

La bibliothèque municipale sera aussi aménagée à l’intérieur de l’édifice. Elle occupe présentement un espace d’environ 77 m2 dans le bâtiment du bureau municipal. Le déménagement permettra de plus que doubler la superficie occupée par la bibliothèque grâce à un grand espace disponible au rez-de-chaussée. Plusieurs étagères seront sur roulette, ce qui permettra de libérer la place nécessaire à différentes activités littéraires au besoin.

La bibliothèque étant entièrement gérée par une équipe d’une quinzaine de bénévoles, la municipalité souhaite que le nouvel espace soit disponible en août ou septembre, mais souligne que l’équipe pourrait avoir besoin d’un peu plus de temps pour compléter le déménagement.