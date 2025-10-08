Une jeune Magnymontoise participe aux 100 génies

La septième saison de 100 génies est en ondes depuis le 11 septembre dernier. Les 100 jeunes de 14 à 17 ans sont plongés au cœur d’une compétition animée par Pierre-Yves Lord où rapidité, esprit d’équipe et bagage de connaissances générales sont nécessaires pour y participer. Chaque émission est centrée sur différents thèmes, par exemple, les grandes villes du monde ou encore des personnalités inspirantes. Ils sont mis en vedette dans des épreuves sous forme de questionnaires à choix multiples, et même à travers des prestations musicales d’artistes invités comme Jay Scøtt, Sarahmée, Bleu Jeans Bleu et Vincent Vallières.

« C’est vraiment spécial. Ça fait longtemps que je voulais faire ça. C’est excitant d’être une des 100 génies au Québec qui a pu être choisie. En plus de représenter ma région, Montmagny, ce n’est pas à Montréal », raconte-t-elle.

Parcours inoubliable

Pour Catherine, l’aventure a commencé plusieurs mois avant le tournage avec un long processus de sélection passant par des auditions sous forme de rencontres virtuelles avec l’équipe de production, tests de culture générale et des discussions pour mieux connaître la personnalité des candidats. La jeune magnymontoise en était à sa deuxième tentative de participation. « L’an dernier, ça avait moins bien été. Cette fois-ci, ça avait tellement bien été que j’étais plus confiante, mais je ne m’y attendais pas quand même. Ce n’est pas la petite fille de Montmagny qui va aller avec les génies de Montréal », dit-elle en souriant.

Elle a appris sa sélection officielle lors d’une fausse rencontre virtuelle. La production de l’émission lui a fait croire qu’il fallait compléter son dossier. C’est à ce moment qu’il n’y avait plus de retour en arrière. S’en sont suivies quelques journées intenses de tournage, des tests techniques et des répétitions.

Catherine s’est bien débrouillée lors des nombreuses questions qui ont été posées. Plutôt que d’étudier, comme plusieurs le font, elle a choisi de se fier à son instinct. « 100 génies, c’est fait pour tester tes connaissances. Si tu étudies pour ça, tu ne les utilises pas pour vrai. » Dans son aventure, elle retient avant tout les rencontres avec les autres participants. Elle avoue avoir pris goût à l’expérience, elle souhaiterait même,dans l’avenir, retenter l’expérience si l’occasion se représente.