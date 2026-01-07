Une année sous le signe de la collaboration pour Mathieu Rivest

Selon le député, cette approche a permis de concrétiser plusieurs projets et d’obtenir les investissements nécessaires à leur réalisation. « L’écoute des citoyens et des élus a été centrale dans notre façon de travailler », soutient-il, rappelant que les élections municipales ont entraîné l’arrivée de nombreux nouveaux élus au cours de la dernière année.

Parmi les projets majeurs réalisés, Mathieu Rivest cite l’octroi d’un financement gouvernemental provincial de près de 55 M$ pour le complexe culturel et sportif de Montmagny, un dossier attendu depuis plusieurs années. « C’était un défi important, parce que ce projet-là était porté depuis longtemps par le milieu scolaire, la Ville et plusieurs partenaires privés », explique-t-il. Il souligne que ce dernier, comme plusieurs autres, repose sur une collaboration entre différents ministères et partenaires locaux. « Ce n’est pas seulement le travail d’un député, c’est vraiment le travail du milieu », insiste-t-il.

Il mentionne également la piscine de La Pocatière, les projets liés aux places en garderie, la couverture cellulaire et les investissements dans les infrastructures communautaires, dont la Maison des jeunes. « Peu importe la taille du projet, l’important, c’est de répondre aux besoins concrets du milieu », ajoute-t-il.

Sur le plan législatif, Mathieu Rivest indique avoir été impliqué dans plusieurs dossiers nationaux. « Il y a eu beaucoup d’audace dans les projets de loi qui ont été mis de l’avant », estime-t-il, mentionnant notamment les enjeux liés à la culture, à la protection de la langue française et à l’identité québécoise. « Ce sont des éléments qui sont au cœur de mon engagement politique », affirme-t-il.

Le député souligne également l’importance du soutien au milieu municipal, particulièrement à la suite des élections et de la fusion municipale récente à La Pocatière. « Les maires ont mon numéro de téléphone. S’ils ont besoin d’un conseil ou d’un appui pour un projet, je veux être accessible », indique-t-il.

Enfin, Mathieu Rivest précise que les enjeux économiques demeureront prioritaires au cours de la prochaine année, une année électorale. « On a des entreprises qui vont très bien et qui veulent se développer. Notre rôle, c’est de leur donner les outils nécessaires », dit-il, en ajoutant que des dossiers comme la pénurie de main-d’œuvre, le développement éolien et la forêt privée continueront d’être suivis de près.