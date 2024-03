Une éclipse solaire historique

Selon l’Agence spatiale canadienne, une éclipse solaire totale est un phénomène que peu auront la chance de voir plusieurs fois dans leur vie. En effet, la dernière fois que cela a pu être observé au Québec remonte à 1972 et la prochaine, selon les prédictions, se produira en 2106, soit dans plus de 80 ans.

Denis Martel de la Corporation entre Ciel et Marée nous informe que l’éclipse solaire se produira entre 14 h 19 et 16 h 38. Dans la région, le moment où le soleil sera caché au maximum par la lune sera à 15 h 31.

L’observer de manière sécuritaire

Bien qu’il puisse être tentant de lever les yeux vers le Soleil lors de l’éclipse, l’Agence spatiale canadienne soutient qu’il peut être très dangereux de le faire sans avoir la protection adéquate. En effet, même si une partie des rayons provenant du Soleil est bloquée par la Lune, une quantité suffisante pour avoir des effets néfastes sur la vision atteindra la Terre. Il ne faut donc pas observer directement l’éclipse, mais il est possible de se munir de dispositifs qui permettent de le faire.

Plusieurs types de lunettes et d’appareils sont présentement en vente un peu partout en ligne afin de permettre d’observer le phénomène rare. L’ASC met les gens en garde à propos des dispositifs qui n’ont pas de filtres solaires homologués. Il n’est pas garanti qu’ils offriront une protection suffisante pour l’observation d’une éclipse. Il est aussi déconseillé d’utiliser une paire de lunettes de soleil normale, car la protection n’est pas non plus assez forte.

La Corporation entre Ciel et Marée offre une possibilité d’observation sécuritaire grâce à ses télescopes spéciaux à son local de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Il sera possible de s’y rendre entre 14 h et 16 h 45. En cas de nuage, l’organisme propose aux gens de venir tout de même à sa rencontre afin de suivre l’éclipse en ligne avec les animateurs.

Pour ceux qui cherchent toujours une façon d’observer le phénomène, l’ASC propose la construction d’une boite d’observation qu’il est possible de fabriquer avec des objets que la plupart ont déjà à la maison. Toutes les instructions se retrouvent sur le site web de l’ASC.