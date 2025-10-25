Une initiative locale pour jumeler les demandeurs d’asile et des entreprises du comté

Dans le contexte de la pénurie de main-d’œuvre, le député local met en place ce projet pour répondre aux besoins de main-d’œuvre des entreprises de la région.

C’est en septembre dernier qu’INICI a lancé le programme « En route vers ma région », dont l’objectif principal est de répondre aux besoins pressants de main-d’œuvre en affrétant un autobus transportant des travailleurs préalablement sélectionnés et disponibles pour prêter main-forte aux entreprises en région.

« Cette démarche n’a jamais eu pour but de remplacer le Programme des travailleurs étrangers temporaires (TET) ni de prendre la place de quoi que ce soit, mais bien d’offrir une solution à moyen terme, humaine et réaliste, pour aider nos entrepreneurs à pourvoir des postes vacants avec des personnes déjà établies ici, prêtes à travailler et à s’intégrer dans nos communautés, explique Bernard Généreux. Il est temps de faire preuve de créativité et de volonté pour transformer les défis économiques en occasions concrètes. »

Le projet se déploie en plusieurs étapes simples avec une approche concrète :

1. Les entreprises intéressées remplissent un formulaire pour préciser leurs besoins;

2. Le formulaire est transmis à INICI, qui propose des candidats correspondant aux profils recherchés;

3. Une première entrevue virtuelle est organisée entre l’entreprise et le candidat;

4. En cas de bon jumelage, les candidats se déplaceront dans le comté les 27 et 28 novembre prochains, à Montmagny et à Rivière-du-Loup, pour une deuxième entrevue en personne et, potentiellement, une embauche.

Cette approche, déjà mise en œuvre ailleurs au Québec, a fait ses preuves. Selon un article du Devoir intitulé « Nouvelle initiative permet à des demandeurs d’asile de trouver un emploi en région », le modèle d’INICI a permis à plusieurs travailleurs, notamment des personnes en demande d’asile, de décrocher un emploi dans différentes régions du Québec, favorisant leur intégration et répondant efficacement aux besoins des employeurs.

Les entreprises du comté souhaitant participer à cette démarche sont invitées à remplir le formulaire prévu à cet effet. Cette participation est entièrement volontaire et sans engagement.

INICI communiquera directement avec chaque entreprise pour proposer des candidats correspondant à leurs besoins. La formule « premier arrivé, premier servi » est retenue pour combler les 50 places à bord de l’autobus qui conduira les candidats vers notre région.

Cette démarche est rendue possible entre autres grâce à la collaboration du Centre local de développement (CLD) de la MRC de Montmagny, du Centre d’aide aux entreprises (CAE) de Montmagny-L’Islet et de la MRC de L’Islet.

Elle est ouverte à toutes les entreprises ayant des besoins en main-d’œuvre et constitue une solution pragmatique et transitoire pour soutenir nos entreprises aux prises avec la pénurie de main-d’œuvre.