Une journée pour les femmes par des femmes

La journée « Femmes en action Montmagny-L’Islet » se déroulera de 12 h à 18 h. Les gens sont invités à visiter plusieurs kiosques à l’intérieur du pavillon communautaire. Cette année, il y aura une « Zone économique », soit un endroit où plusieurs experts et ressources seront disponibles pour donner de l’information aux femmes intéressées à se lancer en affaire.

Au cours de l’après-midi, deux panels de discussion seront animés. D’abord,

« Entrepreneuriat au Féminin : Histoire de réussites locales » sera composé de femmes ayant un parcours entrepreneurial inspirant qui partageront leurs histoires et leurs conseils. Ensuite, il sera possible d’assister à « Leadership au Féminin : Parcours de femmes dans le secteur communautaire » qui explorera davantage les réussites et les défis dans le milieu communautaire.

Pour la deuxième édition, une présidente d’honneur a été nommée. Il s’agit de Gaëtane Corriveau, une femme originaire de Berthier-sur-Mer, qui s’est impliquée dans de nombreux projets en lien avec la cause féministe au cours de sa vie. Elle travaille présentement au Groupe Femme, Politique et Démocratie (GFPD) où elle développe des programmes qui visent à encourager la participation des femmes dans la sphère politique. « Les droits des femmes ne sont jamais acquis. Ils sont toujours remis en question. C’est pour ça qu’il est important de rester vigilantes que ce soit lors d’une crise politique, économique ou religieuse », souligne Mme Corriveau.

La journée « Femmes en action Montmagny-L’Islet » est mise sur pied par un comité organisateur composé de femmes de plusieurs organisations, soit le Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet, CMATV, la Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montmagny (CCIM) et la Résidence des Bâtisseurs MGR Deschênes. « Je crois que cette journée pourrait représenter un temps d’arrêt. Je souhaite que les femmes, peu importe leur âge, leur statut... prennent une pause pour se questionner, qu’elles prennent un petit moment pendant cette journée pour penser à elles exclusivement, car elles ne le font pas assez », amène Mireille Thibault, directrice générale du CAE Montmagny-L’Islet.