$!Une rentrée scolaire rock‘n’roll à Casault

Le Mixbus, un autobus qui a été entièrement converti en studio musical mobile, était de passage à Louis-Jacques-Casault pour divertir les élèves lors de la dernière période. Sur la scène aménagée sur le toit du véhicule, on retrouvait le groupe Eternal Bastard, une formation de trois musiciens originaires de Montmagny et un de Cap-Saint-Ignace. Émile Doray, bassiste, Malik Couture, guitariste, Arthur Lapointe, chanteur et guitariste et Olivier Beaumont, batteur, sont également élèves de l’École secondaire Louis-Jacques-Casault et ont diverti la foule avec leurs reprises de classiques de la musique rock, punk et métal.

Le projet a été lancé par Gabriel Dubé du Carrefour jeunesse-emploi (CJE) Région Montmagny. Il y voyait l’occasion d’offrir une rentrée scolaire hors du commun tout en fournissant une tribune pour faire connaitre un groupe de musique de la relève. Il s’est donc chargé de négocier la venue du studio mobile Mixbus et de trouver des entreprises commanditaires pour la réalisation du projet. « En offrant aux élèves une rentrée scolaire sous le signe de la musique et de la créativité, cet événement marque un début d’année scolaire prometteuse pour tous. Nous sommes fiers de pouvoir contribuer à l’épanouissement culturel de nos jeunes, et nous espérons que cette initiative inspirera d’autres événements de ce type dans le futur », souligne Gabriel Dubé.