Une salle d’entrevue pour le confort des victimes

Les membres de la Table de concertation locale en violence conjugale de Montmagny-L’Islet annoncent l’aménagement d’une nouvelle salle d’entrevue destinée aux victimes et témoins de violence conjugale au poste de la Sûreté du Québec de la MRC de Montmagny. Il s’agit d’une initiative financée par l’organisme afin d’offrir un environnement sécuritaire, confidentiel et respectueux aux personnes vivant des situations difficiles.

Rappelons que la Table de concertation locale en violence conjugale de Montmagny–L’Islet a pour mission de réunir et de mobiliser différents acteurs œuvrant en partenariat dans une démarche globale d’analyse, de prévention, d’intervention et d’action. Elle agit dans le but de contrer la violence conjugale.