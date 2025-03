Vers une fusion entre Lac-Frontière et Saint-Fabien-de-Panet

Les discussions ont débuté en décembre 2024 avec une rencontre avec l’équipe régionale du MAMAH dans laquelle ils ont pu recevoir l’ensemble des aspects ainsi que des conseils concernant un regroupement municipal. Saint-Fabien-de-Panet et Lac-Frontière n’ont pas voulu étendre les frontières trop rapidement et de demander à d’autres municipalités des alentours de rejoindre leur camp. « On n’a pas l’expérience de regroupement de municipalités. Étant donné que je suis natif de Lac-Frontière, je connais très bien Alain et Dany [le maire et la directrice générale]. On a préféré commencer avec une municipalité. On verra comment ça se déroule. Si c’est positif, on va pouvoir aller de l’avant dans l’avenir avec d’autres municipalités », explique le maire de Saint-Fabien, Laurent Laverdière.

Le désir de grossir est tout de même présent. Les deux municipalités évalueront la possibilité de consulter d’autres élus afin de sonder leur désir. « Avec des petites municipalités comme nous et nos voisins, dans un avenir rapproché, si ça sort positif, on va consulter pour fusionner avec d’autres municipalités. On s’en va vers là. C’est ça, l’avenir », lance le maire de Lac-Frontière, Alain Robert.