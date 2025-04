Voici vos sept candidats pour les élections fédérales

Parti libéral du Canada : Rémi Massé

Rémi Massé est originaire de Rivière-du-Loup et il a occupé plusieurs positions comme fonctionnaire et aussi celle de directeur général du Cégep de Matane. En 2015, il est élu député de la circonscription fédérale d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, et nommé Secrétaire parlementaire du ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique jusqu’en 2019. Depuis 2021, Il est le directeur général des Halles d’Innovation et de Formation Avancée (HIFA) à Rivière-du-Loup, un Centre d’innovation dont l’objectif principal est d’accélérer la transformation numérique des entreprises manufacturières par la robotique et l’automatisation, et le développement des compétences des travailleurs.