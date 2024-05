Entre 1890 et 1950, l’entreprise Bélanger était considérée comme étant à la fine pointe de la technologie alors qu’elle produisait des poêles à bois, des fournaises, des instruments pour l’agriculture, etc.

Autour de 2001, Whirlpool corporation procède à une étude dans le but de restructurer la production de ses électroménagers en Amérique du Nord. La fermeture de l’usine de Montmagny est annoncée en 2002 et environ 600 travailleurs sont mis à pied en mai 2004. Il s’agissait à l’époque du plus gros employeur à Montmagny.

« Le jour où on t’annonce cette mauvaise nouvelle, on est vraiment saisi. On ressent de l’insécurité. Il y a aussi tous tes collègues de travail autour qui ont leurs propres réactions. Par contre, l’apprendre deux ans d’avance nous a permis de planifier autre chose et de penser à notre avenir », confie Sylvie Boulet. Elle ajoute toutefois que de se retrouver dans cette situation a permis à plusieurs personnes d’explorer de nouvelles opportunités, de retourner à l’école et de faire un changement de carrière. Pour certains, c’était plus difficile, par exemple, pour ceux qui étaient près de l’âge de la retraite et pour qui l’usine de Whirlpool était la seule expérience de travail.

Un peu avant la fermeture de l’usine Whirlpool de Montmagny, la multinationale a annoncé qu’elle laisserait un montant de 1 M$ dans la région de Montmagny afin qu’elle puisse l’investir dans d’autres projets économiques. Toutefois, cette initiative ne provient pas de l’entreprise, mais plutôt du directeur de l’usine Pierre Malenfant.

Il explique que l’entreprise budgétait chaque année en fonction de ses besoins. Pour la dernière année, un plus grand budget avait été prévu, car on s’attendait à des bris, du vandalisme, etc. Finalement, les employés se sont montrés très respectueux et n’ont pas exprimé leur mécontentement par des actes dommageables. Ils sont partis calmement le dernier jour, la plupart sont d’ailleurs restés avec l’entreprise jusqu’à la fin. M. Malenfant souligne que l’année a donc coûtée beaucoup moins cher que prévu et qu’il estimait que l’usine fermerait avec un surplus de 1 M$ sur son budget alloué. Afin de remercier les employés et la région, il a donc fait la demande à Whirlpool corporation que ce montant soit redonné à la communauté. Après quelques mois de négociation, il a obtenu gain de cause. Le montant a été confié à la Corporation de développement économique de la MRC de Montagny (CDÉMM).

De ce million de dollars, environ 400 000$ ont été investis dans les Presses du fleuve qui ont également occupé une partie de l’ancienne usine de Whirlpool. Cette entreprise avait une quarantaine d’employés jusqu’à sa faillite. Un autre 400 000 $ a servi au démarrage dans la région de Montmagny-L’Islet du Fonds d’intervention économique régional (FIER) qui aurait été impossible sans cet investissement provenant du privé. Certaines entreprises toujours dans la région en ont profité pour démarrer certains projets, comme Marquis Imprimeur et Étiquettes PDF. Un autre montant a servi à lancer des mesures attractives afin d’attirer de nouveaux employés dans la région. La CDEM gère cette partie du montant et, 20 ans plus tard, il resterait encore une partie du fonds original qui serait toujours disponible et elle serait utilisée par des entreprises qui souhaitent recruter des travailleurs étrangers.

Se tourner vers l’avenir

Le milieu socio-économique de la région a commencé à changer dans les années où la fermeture de Whirlpool a eu lieu. En effet, Nathalie Cloutier, qui était alors directrice au Centre local de développement (CLD), se souvient que plusieurs entreprises de la région ont fermé leurs portes dans les mêmes années, la région a donc perdu environ 850 emplois en peu de temps. Elle ajoute que Montmagny avait un caractère très manufacturier, un secteur de l’économie qui était alors en plein changement.

Yvan Ménard qui avait été engagé comme démarcheur afin de tenter de trouver une autre entreprise qui pourrait reprendre ce que Whirlpool avait laissé derrière connaissait très bien le milieu économique de la région. Il mentionne que la fermeture de Whirlpool était inévitable et qu’il n’était pas réaliste de croire qu’une autre entreprise aussi grande s’installerait à Montmagny. « Ce n’était pas réaliste de croire qu’il y aurait un sauveur qui viendrait tout arranger. Il y avait une mutation dans le milieu et cette fermeture était malheureuse, mais il fallait que ça se fasse. Ces pertes d’emplois ont toutefois permis à la région de se diversifier et les entreprises qui était déjà là à l’époque et sont encore ici aujourd’hui n’ont pas juste survécu, elles ont développé d’autres avenues et ce sont adoptées aux nouvelles réalités », explique M. Ménard.

« Toutes ces mauvaises expériences sont nées de la mondialisation qui s’accentuait à l’époque. Lorsque la Chine a pu commencer à vendre au Canada, l’industrie était beaucoup moins compétitive. Mais les gens ont commencé à diversifier le milieu économique de la région et nous étions constamment en train de regarder comment nous pourrions nous renouveler », ajoute Daniel Racine, directeur adjoint à la MRC de Montmagny. En effet, plusieurs entreprises qui étaient déjà implantées dans le secteur ont diversifiée leurs activités pour survivre et on grandit. De nouvelles se sont également implantées. Après plusieurs années, il y avait donc un plus grand nombre d’employeurs, mais qui engageaient moins de gens. À titre comparatif, à l’époque, Whirlpool était le plus grand employeur à Montmagny avec plus de 600 travailleurs alors que, 20 ans plus tard, il s’agit de Ressort Liberté avec un peu plus de 300. La région de Montmagny est tout de même demeurée principalement manufacturière et industrielle.