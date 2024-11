$!Luminescence : un cadeau de Fleuve | Espace danse pour les Port-Joliens

L’exposition met en vedette deux films de Fleuve | Espace danse: Prendre le Nord et Marée Noire. Le premier porte sur la migration des oies blanches et le deuxième sur les déversements de pétrole dans les cours d’eau.

En suivant les sentiers lumineux, il est possible de retrouver quatre installations dans le parc des Trois-Bérets dans le cadre de Luminescence. La première présente des extraits, visuels et sonores, de Marée Noire. Plus loin, deux structures métalliques accueillent des toiles sur lesquelles on peut retrouver des images du film. Finalement, en marchant jusqu’au bout du parc, où on retrouve le fort des Amis du Port-Joli, trois écrans présentes des extraits différents de Prendre le Nord.

Selon Emie-Liza Caron St-Pierre, directrice générale Fleuve | Espace danse souhaitait d’abord amener un peu de lumière dans la période sombre que peut représenter l’automne. En effet, bien que l’exposition soit également disponible le jour, elle a été conçue afin d’être davantage appréciée le soir grâce à l’éclairage des différentes structures. La compagnie souhaitait aussi avoir une plus grande présence dans la région, car même si elle est basée sur le territoire, ses œuvres sont surtout présentées lors de festivals à l’international. « La compagnie vient d’ici et elle est basée ici. Toute l’inspiration de Chantal Caron [pour les films et chorégraphies] provient de Saint-Jean-Port-Joli, du fleuve et de son écosystème. Nous souhaitions que la danse soit représentée davantage à Saint-Jean-Port-Joli », affirme Mme Caron St-Pierre.