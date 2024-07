Saint-Roch célèbre son patrimoine

Pour sa 8e Semaine du Patrimoine, Saint-Roch-des-Aulnaies propose, du 3 au 11 août, une riche programmation presque entièrement gratuite. Deux sites enchanteurs, la Place de l’Église et la Seigneurie des Aulnaies, accueilleront l’entièreté des activités. Les enfants ne seront pas en reste : maquillage, contes et ateliers figurent au programme. La Semaine du patrimoine s’associe cette année avec le Festival du Père Zim de Sainte-Louise pour certaines activités.

Au menu à la Place de l’Église : ateliers, dégustations, contes sur divers thèmes du patrimoine, en plus des démonstrations de plusieurs artisans portant sur les techniques de sculpture et de tannage de peaux. Il y aura un atelier de cueillette et de dégustation de plantes du littoral, ainsi que deux conférences : « Tanneurs et tanneries de la Côte-du-Sud » avec Pierrette Maurais et un court-métrage « La belle aux bois dormant », l’histoire de belles maisons abandonnées, avec son réalisateur Paul Marchand.

La Seigneurie des Aulnaies présente une démonstration de boulange, l’heure du thé avec la seigneuresse, la relève du meunier, le conte de la gouvernante et la minute du troubadour. L’activité Dégustation des crêpes des Amis de la Seigneurie est de retour pour les gourmands. Les plus curieux pourront suivre des circuits, en minibus ou à pied, sur les thèmes du patrimoine bâti. L’un deux propose de visiter les Jardins de Gisèle.

À la tombée du jour seront offertes des visites commentées du cimetière, truffées de rencontres inusitées, après quoi il y aura une visite guidée de l’église et du fascinant cimetière ad sanctos; le tout agrémenté d’animation musicale.