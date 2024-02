Marcel L’Italien est un artiste de L’Islet. Il a participé à plusieurs activités au Café culturel depuis son ouverture. Il a, par exemple, animé des ateliers de sculpture et de dessin.

« C’est quelqu’un de très impliqué chez nous, donc nous l’avons approché afin qu’il soit celui qui mette en œuvre l’enseigne du café », explique la présidente de la Corporation, Chantal Castonguay.

L’œuvre devrait être installée à l’extérieur au printemps, aussitôt que le sol pourra recevoir les fondations qui supporteront l’enseigne. Une fois installée, elle restera là de façon permanente car elle est conçue pour résister aux intempéries. Pour le moment, elle aura sa place à l’intérieur du Café culturel afin que les gens qui participent à des activités puissent en profiter.

Depuis son ouverture il y a quelques mois, le café opère à temps partiel avec quelques offres d’activités qui sont annoncées d’avance. La Corporation souhaite toutefois augmenter peu à peu les heures d’ouverture d’ici l’été. La présidente mentionne que l’organisme souhaite qu’en plus d’être un endroit où des ateliers sont offerts, il soit possible de simplement y prendre un café et y rencontrer des gens. « Avec ce café, nous souhaitons atteindre toutes les générations et les types de clientèle dans une multitude d’activités à saveur culturelle. C’est un endroit qui peut nous servir de tremplin pour notre festival « Guitares en fêtes », dont ce sera la 14e édition cette année. Ce sera un lieu possiblement de diffusion, de rassemblement et qui rendra le village encore plus vivant. »

Pour le moment, Mme Castonguay affirme que la réponse de la population aux activités a dépassé les attentes de la Corporation. Elle souhaite que les gens de tous âges continuent à fréquenter l’endroit dans les prochaines années.

Les événements qui se tiennent au Café culturel sont annoncés à l’avance sur la page Facebook de la Corporation des Arts et culture de L’Islet.

(Reportage vidéo de Cyrille Roger)