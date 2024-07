Le député de Côte-du-Sud ouvre ses portes à la population

Un après-midi « Porte ouverte » a été organisé par le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest et son équipe dans le but de rencontrer les citoyennes et citoyens de sa circonscription.

Plus d’une soixantaine de personnes ont pu défiler librement dans les bureaux du député de Côte-du-Sud à l’édifice Amable-Bélanger de Montmagny le 19 juillet dernier. Les visiteurs ont eu l’occasion d’y rencontrer leur député provincial et connaître l’ensemble des services qu’offre un bureau de comté. Les employés étaient sur place pour répondre à leurs nombreuses questions et ainsi permettre une meilleure compréhension du travail d’un député et de son équipe. Un esprit de convivialité et d’échange cordial a assuré le succès de l’événement.

« Il était important pour moi d’ouvrir les portes du bureau de comté, car c’est avant tout celui des citoyennes et citoyens de Côte-du-Sud. C’est le bon moment d’écouter leurs priorités régionales et créer un lien de confiance dans la gestion de leur comté. Nous voulions nous assurer que tous sachent qu’ils peuvent bénéficier des services offerts par notre bureau. C’est aussi notre devoir d’être le plus transparent possible et de voir comment les décisions sont prises. J’étais très heureux de rencontrer des gens du secteur de Montmagny, de L’Islet et du Kamouraska. » de dire Mathieu Rivest.