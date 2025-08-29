Investissements de 45 000 $ au Centre de plein air Sainte-Apolline

Le Centre de plein air Sainte-Apolline annonce l’ajout de trois nouvelles infrastructures à ses installations, soit un bâtiment d’entreposage pour les équipements nautiques, un loft destiné à l’hébergement des sauveteurs ainsi qu’une zone de jeux d’eau pour les tout-petits.

Ces ajouts font partie du plan à long terme dont s’est doté le conseil d’administration de l’endroit afin de répondre aux besoins et d’assurer une continuité pour l’organisme. Plusieurs phases ont déjà été réalisées, dont l’ajout d’hébergements en yourtes et la construction d’une terrasse attenante au bâtiment principal.

Ces projets, dont l’investissement total s’élève à 45 000 $, sont rendus possibles grâce à la contribution du Fonds régions et ruralité (FRR) – volet 2 Soutien à la compétence de développement local et régional des MRC du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, de la MRC de Montmagny, de Desjardins, ainsi que du Centre de plein air lui-même.