Des activités ensorcelantes pour l’halloween à Montmagny

La magie de l’Halloween s’emparera du centre-ville de Montmagny le 31 octobre prochain, alors que les familles seront conviées à une soirée des plus festives. En fin d’après-midi, les jeunes costumés pourront récolter des bonbons auprès des commerces participants, ainsi qu’à la place Montel où plusieurs activités se tiendront de 16 h à 21 h.

Place Montel

Dès 16 h, l’équipe du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire accueillera les familles dans le décor thématique spécialement aménagé sur la scène de la place Montel.

Les enfants pourront rencontrer la brigade du Service de la sécurité incendie, toujours prête à rappeler les règles de sécurité tout en s’amusant. Un duo de personnages ambulants, le Sorcier et la Sorcière, viendra semer la bonne humeur et un brin de mystère parmi la foule.

Puis, à compter de 17 h, les familles seront invitées à tester leur logique et leur flair dans les stations d’énigmes de la « Convention annuelle du Sort et de la Sorcellerie ».

Inspirée par l’univers du conte « Alice au pays des merveilles », une tablée abracadabrante sera animée par l’équipe de la Maison des jeunes de Montmagny qui proposera des breuvages pour les visiteurs.

L’ambiance promet d’être électrisante grâce à l’animation musicale avec un DJ qui fera bouger les halloweeneux jusqu’à 21 h.

Les festivités au centre-ville

Les commerçants du centre-ville participeront à la fête en offrant des friandises aux enfants déguisés. Les familles pourront visiter une dizaine de boutiques. Mentionnons que certaines rues seront fermées à la circulation pour assurer la sécurité de tous et toutes.

Le samedi 25 octobre, la Bibliothèque de Montmagny proposera une matinée halloweenesque de 10 h à 12 h, avec atelier de décoration de gâteaux, jeux de motricité et bricolage.

Puis, le 1er novembre à 10 h 30, les jeunes pourront assister à la lecture d’un conte suivie d’un bricolage, une belle façon de conclure cette belle fête en douceur.

Finalement, le 2 novembre de 12 h 30 à 15 h, un atelier animé par l’équipe de Montmagny accueille démystifiera la fête des Morts (Día de los Muertos), une fête traditionnelle célébrée au Mexique, suivie de la projection du film d’animation Coco.

Pour en savoir plus sur la programmation de l’Halloween à Montmagny, il suffit de visiter le ville.montmagny.qc.ca/halloween.