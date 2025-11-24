Le Pavage Jirico divise les honneurs

Alors que le Pavage Jirico recevait la visite des Éperviers, les visiteurs ont enfilé les deux premiers filets par l’entremise de Mathis Paradis et de Mathieu Aubin.

Malgré tout, lors du second vingt, le Pavage Jirico a enfilé trois buts gracieuseté de Zacharie Dumas, de Nicolas Lamarre et de Charles Hébert pour son premier de la présente campagne.

Avec une avance de 3-2, le bagarreur du Pavage Jirico a jeté les gants contre Alexis Jolin dès la mise en jeu. Or l’effet escompté n’a pas eu lieu, puisque les visiteurs ont inscrit un but en fin de période pour envoyer les deux formations en prolongation.

Ainsi, avec moins d’une minute de jouée en temps supplémentaire, Keven Dupont a donné la victoire aux Éperviers de Saint-Charles au compte de 4-3.

Lors de son second duel de la fin de semaine, le Pavage Jirico a enfilé le premier but sur la route avec le troisième de la saison pour Mathieu Bélanger. Or, quelques minutes après, Alexandre Lamarre a égalisé avec son premier.

Seul le Familiprix s’est inscrit à la marque lors du second vingt, mais en début de troisième période, Édouard Ouellet et Nicolas Lamarre ont enfilé un filet en l’espace de quelques secondes avec moins d’une minute de joué. En fin de match, Frédérick Dionne a marqué le quatrième but des siens, et ce, dans un filet désert, puis Philippe-Olivier Rochette a réussi à battre le cerbère du Pavage Jirico en fin de partie pour porter la marque finale à 4-3 en faveur de Saint-Jean-Port-Joli.

Grâce à cette victoire et à la défaite en prolongation, le Pavage Jirico trône toujours au sommet de la division est avec 13 points en neuf parties, dont un point de plus et un match en main sur les Plastiques Moore de Saint-Damien.

Le prochain duel du Pavage Jirico est prévu pour le vendredi 28 novembre au Centre récréatif de Saint-Gilles contre les Mercenaires de Lotbinière, dès 20h30.

Le Décor Mercier s’incline sur la route

De son côté, le Décor Mercier était sur la route pour affronter les Plastiques Moore de Saint-Damien.

Dès la mise en jeu, Mathias Leblond et Martin Boulet ont jeté les gants pour lancer les hostilités. Le tout a semblé motiver les locaux qui ont enfilé le premier but, mais les Magnymontois ont riposté avec deux filets coup sur coup par l’entremise d’Alexandre Larouche et de Danick Gaudreau. Or, Raphaël Corriveau a nivelé la marque en fin de première période.

Lors du second vingt, les Plastiques Moore ont ajouté deux buts de plus grâce à Charles Dulac-Simard et Raphaël Corriveau pour son deuxième de la partie.

Malgré tout, Alex Vaillancourt a donné de l’espoir à son équipe avec son premier de la présente campagne pour porter le pointage à 4-3 en faveur des Plastiques Moore en début de troisième, mais Charles Dulac-Simard a coupé l’herbe sous le pied des Magnymontois avec son second du match pour donner la victoire au compte de 5-3 à son équipe.

Dans la défaite, Zachary Émond a arrêté 32 des 37 tirs dirigés vers lui.

Le Décor Mercier pointe toujours au troisième rang de la division est avec une fiche de quatre victoires et trois défaites en sept matchs pour huit points. Les Magnymontois ont ainsi quatre points de retard et trois matchs en main sur les deuxièmes, soit les Plastiques Moore.

Une fin de semaine chargée attend le Décor Mercier, alors que les Magnymontois seront sur la route, vendredi, pour affronter les Hunters de Saint-Prosper à 20h30, puis le lendemain, le Décor Mercier recevra la visite des Plastiques Moore de Saint-Damien à l’aréna de Montmagny, dès 20h30.