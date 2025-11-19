L’Everest ouvre ses portes au public

L’organisation de l’Everest de la Côte-du-Sud organise une pratique publique à l’aréna de Montmagny qui aura lieu le samedi 22 novembre prochain.

Durant la pratique, il y aura des prix de présences pour les participants, dont des billets pour un match de l’équipe dans le circuit junior AAA. Par ailleurs, l’organisation sudcôtoise a prévu d’autres surprises qui seront dévoilées ultérieurement.

Cette pratique publique débutera juste avant le souper, soit à 17h30.

Également, grâce à sa performance d’un but et trois passes lors de la dernière semaine, le défenseur de l’Everest, Tristan Dassylva a été nommé défenseur de la semaine dans le circuit Figsby.

L’Everest sera en action le jeudi 20 novembre dès 19h30 à l’aréna de Montmagny, alors que les Prédateurs de Joliette seront les adversaires.