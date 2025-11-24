Le « match d’une vie » pour Noah Woodard

« C’est sûr qu’il était très heureux. C’est la performance d’une vie et c’est quelque chose qu’il va se souvenir toute sa vie. Il était très confiant. Ses buts, il les a travaillés, ils ne sont pas venus tout seuls non plus. Il était bien positionné et il a fait ce qu’il avait à faire, donc crédit à lui. Noah a vraiment une touche pour marquer des buts, puis s’il est capable de se concentrer là-dessus, sans dire qu’il va répéter ça à tous les matchs, ça peut être un joueur très menaçant offensivement », explique l’entraîneur-chef de l’Everest, Raphaël St-Laurent.

Dans la victoire de l’Everest à domicile au compte de 10-4 contre le Phoenix, Noah Woodard a soulevé les 221 partisans présents à l’aréna de Montmagny, alors qu’il a enfilé cinq buts en première période.

Lors du second vingt, le Phoenix a répliqué avec un but, mais Victor Poulin avec une passe de Noah Woodard et de Xavier Fournier, en plus d’un filet d’Antoine Carbonneau ont permis à l’Everest de retraiter au vestiaire après deux périodes avec une avance de 7-1.

Malgré tout, le Phoenix a tenté une remontée avec une poussée de deux filets, mais Noah Woodard a continué le match de sa vie avec deux autres buts et Xavier Fournier s’est aussi inscrit à la marque.

Dans la victoire au compte de 10-4, le vétéran de la Côte-du-Sud, Xavier Fournier a notamment enregistré un but et cinq passes, tandis que son coéquipier, Victor Poulin a enfilé un filet et quatre passes.

Une défaite à domicile

D’ailleurs, l’Everest était en action à l’aréna de Montmagny, jeudi, où les Sudcôtois ont baissé pavillon au profit des Prédateurs de Joliette au compte de 7-3.

Dans la défaite, Xavier Fournier qui célébrait son 100e match dans le circuit Figsby a connu une partie du tonnerre, lui qui a enfilé un but en désavantage numérique en plus d’être utilisé à toutes les sauces par son entraîneur-chef. Or, après deux périodes, les visiteurs menaient 3-1.

Lors du dernier tiers, les Prédateurs ont enchaîné avec deux buts en avantage numérique, mais l’Everest est passé bien près de revenir de l’arrière, alors que Noah Woodard et Tommy Bouchard ont chacun enfilé un filet en moins de deux minutes.

Par la suite, les partisans magnymontois ont eu droit à deux bagarres en simultanée de la part de Zacharie Lessard et de Matthias Laflamme, ce qui leur a valu une expulsion.

Ainsi, les visiteurs ont complété avec deux buts, dont un autre en avantage numérique pour s’emparer de la victoire au compte de 7-3.

Dans la défaite, Alexandre Lauzier a arrêté 28 des 35 tirs dirigés vers lui, puis le désavantage de l’Everest a terminé la soirée avec une performance de cinq en huit.

Grâce à cette semaine en deux temps, les Sudcôtois occupent toujours le sixième échelon du circuit Figsby avec une fiche de 11 victoires, dix défaites, une défaite en prolongation et deux défaites en tirs de barrage pour 25 points. L’Everest est à égalité avec les Rangers de Montréal avec le même nombre de matchs pour le cinquième rang.

D’ailleurs, le directeur général de l’Everest a conclu une transaction tard dimanche soir avec les Braves de Valleyfield. En effet, il est allé chercher l’attaquant de 2008, Milan Chartier, contre le choix de 2e tour de l’équipe au prochain repêchage en 2026.