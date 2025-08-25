À vos marques, prêts pour la 4e Course des Vaillants!

La Course des Vaillants sera de retour pour une 4e édition le 13 septembre prochain à Cap-Saint-Ignace. Quatre parcours seront offerts aux participants, soit le 3, 6, 12 et 18 km se déroulant dans les secteurs boisés et chemins de gravier. Une course qui se veut avant tout familiale, tout en nature et qui mise sur une ambiance conviviale plutôt que compétitive puisque les temps ne seront pas comptabilisés. L’événement est organisé par le Service des loisirs de la Municipalité avec l’aide de précieux collaborateurs.

Les parcours

Le stationnement et les départs seront dans la route du Lac-à-Fanny. Les parcours seront adaptés à chaque niveau de participants, soit le 3 km qui se veut plus familial et les autres parcours seront cette année sous une formule de trajet en boucle : le 6 km (1 boucle), le 12 km (2 boucles) et le 18 km (3 boucles). En cours de chemin, des bénévoles assureront le bon déroulement de l’événement. Le site sera accessible à compter de 8 h, s’en suivront les départs respectifs par la suite.

Inscriptions

Dès maintenant, les coureurs (ou marcheurs) désireux de participer à cet événement pourront le faire via le site Internet ou la page Facebook de la Municipalité, et ce, jusqu’au 12 septembre 18 h. Le parcours de 3 km est gratuit pour tous. Le coût pour les autres courses est de 20 $, sauf pour les étudiants (13 à 20 ans) qui payeront 10 $. Pour plus de détails : 418 246-5526 ou nos réseaux sociaux. L’événement sera remis au lendemain en cas de pluie. (LOB)