Déjà 100 jeunes inscrits pour la prochaine saison de baseball mineur

À l’aube du début de sa saison de baseball 2026, l’Association de baseball mineur de la Côte-du-Sud, les Vikings, a récemment débuté la période des inscriptions pour ses différentes catégories. Depuis le 19 février, plus d’une centaine de personnes se sont déjà inscrites.
« Plus de 100 inscriptions avant le mois de mars, c’est du jamais vu, affirme le président de l’Association de baseball mineur de la Côte-du-Sud, Mario Bélanger. [...] Cette année, on veut encore combler le volet féminin. On a encore de bonnes espérances d’avoir des équipes de U9 à U15 pour cette catégorie. »
Pour promouvoir le baseball féminin, l’organisation de baseball de la région tiendra prochainement, vers la mi-mars, des portes ouvertes au gymnase de l’École secondaire Louis-Jacques-Casault à Montmagny.
« Ce qu’on veut réellement faire, c’est une journée de découverte dédiée uniquement au baseball féminin avec notre responsable Éric Poulin et son équipe. Ça va ressembler à ce qu’on a fait l’an passé pour que les athlètes soient entre elles. [...] Baseball Québec pousse vraiment pour que le volet féminin prenne sa place. De notre côté, on fait de notre mieux pour qu’elles découvrent ce sport », ajoute-t-il.
Malgré tout, si c’est déjà complet, il y aura la possibilité de travailler avec l’Association de l’Est de Lévis pour permettre aux jeunes de jouer cet été.
« On a une constante depuis toujours, c’est qu’au baseball tout le monde joue. On ne refuse personne. On va faire des pieds et des mains pour trouver une équipe à chaque jeune », confie fièrement M. Bélanger.
L’an dernier, l’Association de baseball mineur de la Côte-du-Sud avait fait l’achat de nouveaux chandails pour ses différentes catégories. Cette saison, ils seront de nouveau utilisés.
Également, l’organisation aimerait faire l’achat d’une cage portative pour les frappeurs afin de l’utiliser à l’intérieur des gymnases, comme au printemps et à l’automne, lorsqu’il est impossible de jouer à l’extérieur.
« C’est un montant de 4000 $. On a eu une très bonne année l’an passé, ce qui fait en sorte qu’on est dans le vert pour débuter la présente campagne. Ça nous permettrait de faire des camps d’entraînement et de se rapprocher du baseball en tant que tel », conclut-il.
Sur un autre registre, le Journal avait publié, il y a quelques semaines, un article concernant du vandalisme dans la cabane des joueurs au terrain de baseball de Montmagny.
Selon M. Bélanger, il semblerait qu’il y aurait pour un total de 3890 $ de pertes matérielles. Une visite est prévue prochainement avec la Ville pour voir l’état des pertes.