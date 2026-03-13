Déjà 100 jeunes inscrits pour la prochaine saison de baseball mineur

À l’aube du début de sa saison de baseball 2026, l’Association de baseball mineur de la Côte-du-Sud, les Vikings, a récemment débuté la période des inscriptions pour ses différentes catégories. Depuis le 19 février, plus d’une centaine de personnes se sont déjà inscrites.

« Plus de 100 inscriptions avant le mois de mars, c’est du jamais vu, affirme le président de l’Association de baseball mineur de la Côte-du-Sud, Mario Bélanger. [...] Cette année, on veut encore combler le volet féminin. On a encore de bonnes espérances d’avoir des équipes de U9 à U15 pour cette catégorie. » Pour promouvoir le baseball féminin, l’organisation de baseball de la région tiendra prochainement, vers la mi-mars, des portes ouvertes au gymnase de l’École secondaire Louis-Jacques-Casault à Montmagny. « Ce qu’on veut réellement faire, c’est une journée de découverte dédiée uniquement au baseball féminin avec notre responsable Éric Poulin et son équipe. Ça va ressembler à ce qu’on a fait l’an passé pour que les athlètes soient entre elles. [...] Baseball Québec pousse vraiment pour que le volet féminin prenne sa place. De notre côté, on fait de notre mieux pour qu’elles découvrent ce sport », ajoute-t-il.

Sensiblement comme l’an passé

Concernant les autres catégories, les Vikings compteront dans leurs rangs le volet rallicap pour les jeunes âgés de 4 à 7 ans. Par la suite, il y aura encore l’équipe Junior AA et l’entièreté des catégories du U7 jusqu’au U18.

« L’an dernier, avec toutes les catégories combinées, on avait environ 193 jeunes. Ce qu’on aimerait cette année, c’est d’avoir une équipe de U18, puisque l’an dernier, dans les différentes associations, c’était assez compliqué. D’ailleurs, on s’attend à avoir environ trois équipes par catégorie », souhaite-t-il.

Les camps d’entraînement des différentes équipes des Vikings de la Côte-du-Sud se tiendront tout juste avant le début de la saison, soit au mois d’avril.

La fin des inscriptions

Les inscriptions se poursuivront officiellement jusqu’au 30 mars. Or, si un jeune s’inscrit après cette date, l’organisation va tout de même accepter les retardataires.

Malgré tout, si c’est déjà complet, il y aura la possibilité de travailler avec l’Association de l’Est de Lévis pour permettre aux jeunes de jouer cet été. « On a une constante depuis toujours, c’est qu’au baseball tout le monde joue. On ne refuse personne. On va faire des pieds et des mains pour trouver une équipe à chaque jeune », confie fièrement M. Bélanger.

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