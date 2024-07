Des hockeyeurs champions au tournoi de Lévis

Pour soulever le précieux trophée, les jeunes ont joué dix parties de saison régulière. Ensuite, durant une journée entière, ils ont dû jouer quatre matchs pour ainsi remporter la coupe.

Le père de l’un des joueurs, Jean-Félix Morneau, mentionne que l’équipe composée de jeunes hockeyeurs de la région était remplie de talent « On a affronté plusieurs grosses équipes des villes et l’on s’en est bien tiré. En plus, on n’a pas perdu souvent. C’est quand même une année exceptionnelle de talents. Parfois, tu as un ou deux joueurs de talent mais cette année, il y en avait plusieurs ».

Le fait de participer à ce tournoi de

hockey d’été est plus que bénéfique pour ces enfants, comme l’indique Jean-Félix Morneau « C’est sûr que ça aide. Par exemple, pendant qu’ils font ça, ils ne sont pas assis devant la télévision. Aussi, ça les entraine et ça leur apprend à faire de la compétition contre d’autres joueurs qu’ils n’ont jamais encore affrontés ».

L’équipe des champions était composée de quatre joueurs de Saint-Jean-Port-Joli, un de Sainte-Louise, un de Saint-Pamphile, un de L’Islet et cinq de Montmagny.