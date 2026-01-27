Deux hockeyeurs Magnymontois aux Jeux du Québec

Deux jeunes hockeyeurs magnymontois âgés de 13 ans, Félix Laurendeau et Alexis Fiset, ont récemment appris la bonne nouvelle qu’ils avaient été sélectionnés pour représenter la région de Chaudière-Appalaches à la 60e Finale des Jeux du Québec qui aura lieu du 27 février au 7 mars prochain à Blainville.

L’organisation de Chaudière-Appalaches a envoyé une invitation à l’équipe des Corsaires, ainsi qu’à une autre formation de la Beauce, dans le but de tenir un camp de sélection afin de choisir les joueurs qui représenteront la région. C’est après avoir participé à des « mini-matchs » durant deux soirs de semaine que les deux Magnymontois ont appris la bonne nouvelle qu’ils avaient été sélectionnés pour participer à la 60e Finale des Jeux du Québec. « C’est sûr qu’on voulait faire les Jeux du Québec, car c’était notre objectif principal qu’on s’était fixé en début de saison, admet Félix Laurendeau. [...] De mon côté, je ne m’attendais pas vraiment à faire l’équipe, car il y avait quelques bons joueurs à l’attaque, mais c’était aussi mon principal objectif », ajoute Alexis Fiset. Par ailleurs, les deux amis décrivent cette sélection comme étant une « fierté de pouvoir représenter Chaudière-Appalaches contre les autres régions de la province ».

Joueurs des Corsaires

Les deux hockeyeurs âgés de 13 ans évoluent présentement avec les Corsaires de Pointe-Lévy dans le M15 AAA Mixte et sont aussi affiliés dans le M15 AAA Élite Mixte. Félix Laurendeau est un défenseur qui totalise six points en 20 parties jusqu’à présent, tandis qu’Alexis Fiset est un attaquant qui a obtenu trois buts et quatre passes pour sept points en 19 parties dans la Ligue de Hockey d’Excellence du Québec (LHEQ). « Pour ma part, je suis un joueur de vitesse, de finesse, avec un côté physique et, dans les moments clés, je peux être bon pour l’équipe, décris l’attaquant Alexis Fiset. [...] De mon côté, je suis un défenseur avec une bonne vision de jeu, de la vitesse et j’ai un très gros lancer », explique Félix Laurendeau. Également, la présente saison des Corsaires de Pointe-Lévy dans le M15 AAA Mixte se déroule « plus ou moins bien », selon le défenseur Félix Laurendeau. « On a souvent des bons moments et des moins bons, mais au début de la saison, on est parti en bas de la montagne, puis, au fur et à mesure que la saison avance, on continue de monter », soutient-il.

Une expérience inoubliable