Fin de semaine en deux temps pour le Caron Industries

Les hommes de Martin Guérette devaient se mesurer à Lotbinière dans le cadre d’un match extérieur à Saint-Agapit. La rencontre a finalement été déplacée à l’intérieur en raison des froids importants qui ont frappé la province lors de la dernière fin de semaine. Les locaux ont profité de l’avantage de la patinoire et d’un alignement magnymontois réduit à 16 joueurs afin de prendre un sérieux avance de 3-0 en 12 minutes de jeu. Le Caron Industries s’est rapidement ressaisi avec les filets de Theo Lizotte et Xavier Paré, mais Lotbinière a répondu avec trois autres buts, amenant ainsi la marque à 6-2.

En fin de deuxième, Theo Lizotte a donné de nouveaux espoirs aux siens, mais après une longue troisième période sans but, le PG a complété la marque.