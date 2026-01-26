Fin de semaine en deux temps pour le Caron Industries

Le Caron Industries ont connu une soirée à oublier face au PG de Lotbinière dans une défaite de 7-3. Le lendemain, ils se sont repris en terminant la fin de semaine avec un 13e gain cette saison. Les Magnymontois ont défait Bellechasse 4-3 en prolongation.
Les hommes de Martin Guérette devaient se mesurer à Lotbinière dans le cadre d’un match extérieur à Saint-Agapit. La rencontre a finalement été déplacée à l’intérieur en raison des froids importants qui ont frappé la province lors de la dernière fin de semaine. Les locaux ont profité de l’avantage de la patinoire et d’un alignement magnymontois réduit à 16 joueurs afin de prendre un sérieux avance de 3-0 en 12 minutes de jeu. Le Caron Industries s’est rapidement ressaisi avec les filets de Theo Lizotte et Xavier Paré, mais Lotbinière a répondu avec trois autres buts, amenant ainsi la marque à 6-2.
En fin de deuxième, Theo Lizotte a donné de nouveaux espoirs aux siens, mais après une longue troisième période sans but, le PG a complété la marque.
Vingt-quatre heures plus tard, à l’aréna de Montmagny, les représentants de la Côte-du-Sud ont fait preuve de résilience face à leur voisin, le Lafontaine de Bellechasse. Après 55 secondes de jeu, la marque a été ouverte par Mathis Boucher, un but qui a donné des ailes Félix Lavoie et Charles-Étienne Lemelin. Ces derniers ont pu donner une avance de trois buts en première période. Deux minutes après le troisième but des locaux, les visiteurs ont entamé la remontée, qui s’est continuée avec deux autres filets en deuxième période. Montmagny a été incapable de riposter pour le reste de la rencontre. La période de prolongation a été nécessaire.
Les partisans n’ont pas attendu trop longtemps en supplémentaire. Après 1 :40 de jeu, Bryan Chabot a permis aux siens de l’emporter. Le Caron Industries a été chercher des points importants afin de garder son avance au classement, notamment sur le PG de Lotbinière qui prône tout juste derrière eux.