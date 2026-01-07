Le Journal rencontre Samuel Blais... en Floride

Samuel Blais est de retour avec les Canadiens de Montréal après un début de saison rocambolesque avec des passages chez les Maple Leafs de Toronto et le Rocket de Laval. Depuis le 21 décembre, l’attaquant magnymontois a rejoint les rangs de son équipe d’enfance. Il a participé à tous les matchs du plus récent voyage des fêtes avec une récolte de quatre points en sept matchs.

Dans les couloirs du Amerant Bank Arena de Sunrise, l’atmosphère se sentait dans le sourire et les discussions des différents joueurs du Tricolore parce que le devoir venait d’être accompli. Les Canadiens de Montréal avaient complété la remontée pour l’emporter 3-2 en prolongation sur les Panthers de la Floride dans un amphithéâtre floridien presque devenu le domicile des partisans montréalais. Pendant que les journalistes réguliers questionnaient Nick Suzuki, auteur du but gagnant, Samuel Blais s’est avancé à son tour dans la chambre, visiblement bien heureux du dénouement d’une rencontre où les hommes de Martin St-Louis se sont mis en marche offensivement en troisième période. Le sourire au visage du numéro 27 semblait aussi traduire la fierté de pouvoir s’aligner avec son équipe d’enfance. Après un début de saison où il a eu l’espoir de se tailler un poste avec les Canadiens, à passer par le ballotage une première fois, à se faire réclamer par les Maple Leafs de Toronto, à évoluer avec les grands rivaux, jusqu’à passer de nouveau par le ballotage et se faire réclamer par le CH. « C’est l’équipe de ma jeunesse. Quand tu grandis, tu aimes les Canadiens et de pouvoir mettre ce chandail-là, c’est vraiment spécial. Je me sens vraiment chanceux. Je profite du moment », explique-t-il dans la chambre des équipes en visite sous la chaleur de la Floride.

Un premier match à Pittsburgh

Samuel Blais a rejoint la troupe de Martin St-Louis face aux Penguins de Pittsburgh lors du début d’une série de sept rencontres sur les glaces adverses. Il a été aux premières loges d’un moment historique où Sydney Crosby a dépassé Mario Lemieux pour le plus de points dans l’histoire de la franchise de la Pennsylvanie. Il ne s’est pas laissé éblouir par ce jalon du #87, parce que Blais s’est aussi ajouté à la marque en se faisant le complice de Noah Dobson. Ça n’a pas pris trop de temps pour qu’il inscrive son premier but... face à une équipe qu’il connaît comme le fond de sa poche. Le 12 juin 2019, Samuel Blais gagnait la Coupe Stanley au TD Garden de Boston et le 23 décembre 2025, il marquait son premier en Bleu Blanc Rouge dans le même amphithéâtre. Un tir d’un angle restreint qui a frappé le casque du gardien Jeremy Swayman afin d’ouvrir la marque aux Canadiens. « Le gardien était un peu penché et j’ai lancé ça sur le casque. Elle est rentrée. J’ai été un peu chanceux, mais je pense que c’était le jeu à faire. Je suis bien content que ça aille rentrer. » Blais a également débuté la nouvelle année sur la bonne note. Lors du passage des Canadiens en Caroline, Samuel Blais a terminé la rencontre avec un but et une passe. Dans les cinq premiers matchs depuis son arrivée, il était le deuxième à égalité (avec Caufield et Demidov) pour le plus de buts, avec deux, le deuxième avec le plus de mises en échec, malgré qu’il figure parmi le joueur avec le moins de temps de glace.

De l’expérience sur son trio

Dans l’enceinte du Amerant Bank Arena, le trio auquel figurait Samuel Blais était difficile à ne pas remarquer. Ses compagnons, Joe Veleno ainsi que le vétéran de presque 900 matchs, Brendon Gallagher. Une unité qui demande aux adversaires de regarder derrière eux avant d’aller chercher la rondelle le long de la bande. « On joue une partie qui est directe. On met les rondelles dans le fond de la zone et on va les chercher. On a beaucoup de temps dans la zone offensive à cause de ça. Depuis qu’on joue ensemble, je pense qu’on fait un bon travail », lance-t-il après la rencontre où il a cumulé quatre mises en échec.

Les Magnymontois sont fiers de Samuel