L’Everest bat un record de concession

« On a beaucoup de confiance et dans la chambre c’est un esprit de famille. Ce n’est pas nécessairement le talent qui fait la différence, on est tous des frères. Aussi, au début de l’année, c’était peut-être un peu plus difficile avec les départs de l’an passé, mais ça s’est replacé », note l’attaquant de l’Everest, Félix Riverin.

C’est avec cette mentalité que l’Everest recevait la formation de Laval à l’aréna de Montmagny, vendredi soir, devant 700 spectateurs. D’abord, les Sudcôtois ont rapidement pris l’ascendant offensivement dans la rencontre. Le capitaine, Dan Chrétien, a enfilé son 19e et son 20e but de la saison en avantage numérique. Quant à lui, Joey Pelletier a enchaîné avec son quatrième de la saison. Malgré tout, les visiteurs ont inscrit un but en fin de période pour réduire l’écart à deux buts.

Lors du second vingt, Thomas Bégin a inscrit son 17e but de la campagne, en avantage numérique. Grâce à cette réussite, les locaux ont terminé la soirée avec deux buts en cinq occasions d’avantage numérique. Par la suite, les visiteurs ont enchaîné avec deux autres buts pour égaliser la marque à 4-4. C’est finalement le vétéran Dan Chrétien, en prolongation, qui a permis à l’Everest de battre le record de la concession, en complétant son tour du chapeau. Également, l’équipe a célébré son capitaine, Dan Chrétien, pour son 150e match en carrière.

De retour sur la route

Ainsi, l’Everest se dirigeait vers Joliette pour tenter de signer un neuvième gain consécutif. Les visiteurs ont poursuivi leur excellent travail en avantage numérique, puisque Félix Riverin, à deux reprises, et Marc-Olivier Roy ont permis aux Magnymontois de terminer la rencontre avec trois réussites en 12 occasions. Noah Woodard et Tommy Bouchard, dans un filet désert, ont été les autres marqueurs de l’Everest. De son côté, le vétéran Félix Riverin a atteint le plateau des 200 points en carrière dans le circuit Figsby.

Malgré tout, le jeu physique était omniprésent dans cette rencontre. Pas moins de deux joueurs ont été expulsés à la fin du match pour s’être battus. Avec cette victoire, l’Everest occupe désormais le 5e échelon avec un dossier de 47 points en 40 matchs.

Les Magnymontois seront en action jeudi à Saint-Georges pour y affronter les premiers au classement. Le lendemain, ils seront de retour à domicile pour faire face au Phoenix de Montréal, dès 19 h 45.