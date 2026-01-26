L’Everest remporte un duel hautement offensif contre les Cobras de Terrebonne

Les locaux ont inscrit le premier filet de la joute lors du premier vingt. Malgré tout, l’Everest est revenu à la charge en deuxième période pour se donner une avance de 3-1 par l’entremise de Thomas Morin avec son 3e, de Charles-Étienne Lemay avec son 1er et de Victor Poulin avec son 17e.

Or, lors du dernier tiers, l’attaque massive des Cobras a explosé avec pas moins de trois buts pour créer l’égalité au compte de 5-5. Du côté de l’Everest, Maxence Bouchard a enfilé son premier dans le Junior AAA, puis Antoine L’Italien a inscrit son 22e de la saison, en milieu de période, pour créer l’égalité et envoyer les deux équipes en prolongation.

C’est finalement Antoine L’Italien qui a donné la victoire à son équipe, et ce, lors d’un avantage numérique en temps supplémentaire. Avec ces deux buts, il a obtenu la deuxième étoile du match.

Dans la victoire, le désavantage numérique de l’Everest a fait défaut en terminant la joute en étant un en quatre. De son côté, Victor Régis a arrêté 42 des 47 tirs qu’il a reçus.

Avec ce gain, la Côte-du-Sud a consolidé son avance pour le cinquième échelon avec sa fiche de 20 victoires, 15 défaites, une en prolongation et deux en tirs de barrage pour 43 points en 38 parties.

L’Everest a maintenant trois points d’avance sur son plus proche poursuivant, soit l’Indigo de Granby avec 40 points en 38 joutes.

Le prochain match de la troupe de Raphaël St-Laurent est prévu pour le jeudi 29 janvier à Valleyfield, contre les Braves, dès 19h30. Par la suite, l’Everest se rendra au Centre Pierre-Dalcourt, le dimanche 1er février à 14h00, pour faire face aux Prédateurs de Joliette.