La Grande marche approche à grands pas

La population de Montmagny et des environs est invitée à venir marcher 5 km au nom des saines habitudes de vie, le samedi 18 octobre prochain à 13 h. Après deux éditions tenues au parc Saint-Nicolas, La Grande marche magnymontoise reviendra à son lieu d’origine, la place Montel, et à son parcours initial, le Circuit énergie. En nouveauté cette année, le comité organisateur invite également les adeptes de course à pied à se joindre à l’équipe de course de l’école secondaire Louis-Jacques-Casault qui profitera de l’évènement pour effectuer un entraînement de 5 km.

Retour aux sources

À compter de midi, marcheurs et coureurs de tous âges sont donc attendus à la place Montel pour profiter de l’animation et recevoir gratuitement un foulard tubulaire aux couleurs de l’édition 2025. Après un court échauffement, ils seront invités à effectuer le Circuit énergie de 5 km. Pour que tout le monde puisse y aller à son rythme et en toute sécurité, le coup d’envoi de la course sera donné en premier et suivi par celui de la marche. Pour faciliter l’organisation de l’événement, l’inscription au ville.montmagny.qc.ca/onmarche est recommandée. Les groupes (entreprises, clubs sportifs et organismes) sont aussi encouragés à participer et à porter fièrement leurs couleurs. Par souci environnemental, tout le monde doit apporter sa gourde d’eau puisqu’aucune bouteille ne sera distribuée sur le site.

Bénévoles recherchés