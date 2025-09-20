La Grande marche de Montmagny approche à grands pas

La population de Montmagny et des environs est invitée à venir marcher 5 km au nom des saines habitudes de vie, le samedi 18 octobre prochain à 13 h. Après deux éditions tenues au parc Saint-Nicolas, La Grande marche magnymontoise reviendra à son lieu d’origine, la place Montel, et à son parcours initial, le Circuit énergie.

En nouveauté cette année, le comité organisateur invite également les adeptes de course à pied à se joindre à l’équipe de course de l’école secondaire Louis-Jacques-Casault qui profitera de l’évènement pour effectuer un entraînement de 5 km.

Retour aux sources

À compter de midi, marcheurs et coureurs de tous âges sont donc attendus à la place Montel pour profiter de l’animation et recevoir gratuitement un foulard tubulaire aux couleurs de l’édition 2025.

Après un court échauffement, ils seront invités à effectuer le Circuit énergie de 5 km. Pour que tout le monde puisse y aller à son rythme et en toute sécurité, le coup d’envoi de la course sera donné en premier et suivi par celui de la marche.

Pour faciliter l’organisation de l’évènement, l’inscription au ville.montmagny.qc.ca/onmarche est recommandée.

Les groupes (entreprises, clubs sportifs et organismes) sont aussi encouragés à participer et à porter fièrement leurs couleurs. Par souci environnemental, tout le monde doit apporter sa gourde d’eau puisqu’aucune bouteille ne sera distribuée sur le site.

Bénévoles recherchés

Le comité organisateur, composé de la Ville, des Enfants d’cœur et du Groupe de médecine familiale de Montmagny, sollicite l’aide de valeureux bénévoles pour veiller au bon fonctionnement de l’édition 2025. Les personnes intéressées doivent se manifester d’ici le 5 octobre en remplissant le formulaire disponible au site internet ci-haut.

Rappelons que La Grande marche est prescrite par les médecins de famille et propulsée par le Grand défi Pierre Lavoie et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, pour promouvoir l’importance et l’efficacité de la pratique de l’activité physique dans la prévention d’un important nombre de maladies.

Par ailleurs, elle est gratuite, ouverte à l’ensemble de la population et se tient simultanément sur trois jours, dans plus de 100 villes au Québec.