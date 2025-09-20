Victoire des Grizzlys Benjamin à domicile

Les Grizzlys ont largement dominé l’Escouade de St-Charles-de-Bellechasse avec une victoire de 40 à 8, le jeudi 18 septembre dernier au terrain multisport Laprise. En effet, l’équipe a contrôlé la rencontre du début à la fin grâce à une attaque disciplinée et efficace.

Le quart-arrière Ian Boulanger a bien dirigé le jeu, complétant deux passes de touché. Quant à lui, le receveur Alexis Tremblay s’est distingué avec de superbes réceptions totalisant 119 verges de gains.

Au total, l’offensive a accumulé 436 verges nettes. De son côté, le porteur de ballon Adam Gagnon a couru à 10 reprises pour un total de 122 verges.

En défense, les Grizzlys ont été intraitables, ne concédant que quatre premiers jeux à l’Escouade. Les joueurs de ligne défensive, soit Noam Allaire et Nathan Laliberté, ont brillé avec 12 plaqués et plusieurs sacs du quart. Au total, la défense a enregistré 26 plaqués.

Défaite des Grizzlys juvéniles

Par ailleurs, le samedi 13 septembre dernier, l’équipe des Grizzlys Juvénile affrontaient les Wisigoths du Collège Sainte-Anne. Malgré une meilleure organisation, ils ont subi un second revers consécutif, cette fois par la marque de 52 à 10.

Comme lors du premier match, le manque d’expérience à coûter cher à l’équipe, même si l’on sent une amélioration dans l’exécution tant à l’offensive qu’à la défensive.

« Il ne manque pas grand-chose pour que la machine démarre », souffle l’entraîneur-chef des Grizzlys, Jean Scherrer.

Prochains rendez-vous

Les Grizzlys Benjamin seront de retour en action à Montmagny le samedi 27 septembre prochain à 14h00 contre les Montagnards de Thetford. De leur côté, l’équipe juvénile disputera son prochain match à Montmagny le vendredi 10 octobre à 19h00 face à St-Patrick’s HS.