Samuel Blais impressionne à son retour dans l’organisation du Bleu Blanc Rouge

Après avoir été réclamé au ballotage par le Tricolore le 29 novembre dernier, Blais n’a pas tardé à faire regretter aux Maple Leafs de Toronto de l’avoir soumis à ce processus. Dans sa première période face aux Phantoms de Leigh Valley, formation affiliée aux Flyers de Philadelphie, le numéro 19 s’est moqué de la défensive adverse en effectuant une belle protection de rondelle afin de marquer son premier but dans l’organisation du Canadien. En troisième période, les Phantoms avaient le match en main jusqu’à ce que Blais vienne gâcher leur soirée. Avec 37 secondes à faire au match, il a redirigé le tir du Beauceron Joshua Roy afin de forcer la tenue d’une prolongation. Les débuts de rêve du Magnymontois se sont continués jusqu’en tir de barrage où Blais a marqué le but gagnant des siens.

Une deuxième rencontre convaincante

Le Rocket a continué son voyage vers Hershey pour y affronter les Bears, club affilié aux Capitals de Washington. Encore une fois Samuel Blais n’a pas ménagé les efforts. Sur les filets d’Alex Belzile et Marc Del Gaizo, l’attaquant de puissance a ajouté deux mentions d’assistance dans la victoire de 4-3.

Rappelons qu’il s’agit d’un retour au bercail pour le natif de Montmagny. Cet été, le joueur de 29 ans avait signé un contrat d’une saison à un volet d’une valeur de 775 000$. Il a avait été coupé du camp d’entraînement afin d’être envoyé au club-école du CH, mais devait être soumis au ballotage, où les 31 formations de la LNH pouvaient le réclamer. Ça a été le cas des Maple Leafs de Toronto. Après un passage de huit rencontres, où il a amassé trois points, la formation de l’Ontario l’a soumis au ballotage dans l’optique de le faire évoluer avec les Marlies dans la Ligue américaine de hockey. Le Tricolore a décidé de le réclamer le 29 novembre dernier.

Reste maintenant à voir si le CH aura besoin de ses services prochainement.