$!La rivalité Canada-États-Unis à son meilleur à Montmagny

Dès les premières minutes de la rencontre, les petites comme les grosses mises en échec ont été distribuées à profusion, mettant de l’avant la bonne vieille rivalité Canada-États-Unis. Certaines ont fait réagir le banc des Américains, qui semblaient bien contents d’être à Montmagny en montrant leurs encouragements envers leurs coéquipiers.

Sur papier, les États-Unis pouvaient sembler supérieurs avec leurs six joueurs repêchés dans la Ligue nationale de hockey et trois éligibles à l’encan 2026 du circuit Bettman. Les Canadiens se sont bien battus dès le début de la rencontre, mais un avantage numérique en fin de période pour les Américains a permis d’ouvrir la marque. Le choix de 4e ronde Red Wings Brent Solomon a décoché un tir plus que précis pour ouvrir la marque. « On a eu un début de rencontre lent. L’autre équipe nous a pris de cours physiquement. On s’est ressaisi et nos deuxième et troisième périodes étaient excellentes. L’effort était là et toujours premier sur la rondelle. On a joué de la façon dont on voulait jouer », a admis le pilote de l’unifolié, Trevor Blevins.

Une deuxième période encore plus chargée

Le spectacle robuste s’est continué, au plaisir des partisans magnymontois qui célébraient chaque contact sur les joueurs des États-Unis, qui ont commencé en force avec deux buts. John Stout avec un laser dans la lucarne de Luke McKechnie, ensuite Colin Frank , espoir des Capitals de Washington, s’est complètement moqué du cerbère canadien, après une passe magistrale de Jackson Crowder.

Les Canadiens ont finalement donné encore plus de vie à la foule. Un jeu de passe entre Wyatt Stinton et Tanton Lavender a déjoué Ryan Cameron pour niveler la marque à deux buts.

En troisième période, la tension a monté d’un cran, multipliant les escarmouches après les arrêts de jeu. Le Canada a sonné la charge en milieu de troisième. Un surnombre de l’unifolié a permis à Wyatt Stinton de redonner espoir de revenir dans la rencontre.

« Il fallait ressortir fort. On savait que c’était une très bonne équipe avec beaucoup de talent. Il fallait imposer notre rythme de jeux et faire ça toute la partie », a indiqué le capitaine Estaban Cinq-Mars, un des deux Québécois de la formation.

Ça n’aura pris que quelques minutes aux Américains de répondre, cette fois, en désavantage numérique gracieuseté de Landon Hafele. Les Canadiens ont échoué à convertir sur les cinq avantages numériques. La troupe compte mettre l’accent sur cet aspect en vue du premier match du tournoi officiel. L’espoir des Flames de Calgary Mace’O Phillips a complété dans une cage déserte.