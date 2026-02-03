Motocross : Zakary Corriveau a les yeux tournés vers les États-Unis

Malgré le froid glacial des dernières semaines, le pilote de motocross natif de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, Zakary Corriveau, se prépare déjà à entamer sa prochaine saison qui sera déterminante dans son parcours, alors qu’il s’envolera prochainement vers la Floride en vue d’attaquer sa première course qui arrive à grands pas.

« J’essaie de beaucoup m’entraîner, d’aller au gym et de me tenir en forme au niveau physique. Puis, pour ce qui est du motocross, je vais bientôt partir en Floride pour me pratiquer durant deux semaines avant ma saison pour me réhabituer à piloter mon motocross et revenir en force », explique le pilote âgé de 17 ans, Zakary Corriveau. Véritable passionné de ce sport, le natif de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud a commencé à faire des courses il y a 12 ans par l’entremise de son père, qui est aussi un adepte. L’an dernier, Zakary s’est distingué à travers la province dans la catégorie junior MX2 250CC, alors qu’il a terminé au deuxième rang du Championnat provincial, en plus d’obtenir une panoplie de podiums dans la catégorie Junior MX3 en 450 CC. « Pour cette année, puisque j’ai terminé dans le top 5 au provincial, je vais monter dans la catégorie Intermédiare, ce qui équivaut au semi-professionnel au Québec. Après, c’est le professionnel, alors c’est mon objectif de me rendre à cet échelon », admet le pilote.

Des objectifs précis pour sa carrière

Pour la saison qui arrive à grands pas, il a comme objectif de faire plus de courses au niveau national dans le but de se faire voir par les recruteurs. « Je veux beaucoup mettre l’accent sur l’aspect du national et faire plus de courses à travers le Canada, car tu as plus de chances de te faire voir par des recruteurs de différentes équipes. Aussi, tu as plus de chances de devenir meilleur, car le calibre est vraiment plus élevé. Puis, j’aimerais ça aussi faire un top 5 au provincial en intermédiaire », confie-t-il en ajoutant qu’au national, il va courser dans la catégorie pré-mix en 125 pro avec comme objectif de faire un top 10. Pour ce faire, Zakary Corriveau peut compter sur une panoplie de partenaires dans la région, autant au niveau financier que matériel, pour pouvoir participer à des courses à travers le Québec et même au Canada. « J’ai beaucoup de personnes qui me soutiennent. J’ai mes deux parents qui sont très importants pour moi et c’est grâce à eux que je peux pratiquer ce sport-là. J’ai aussi, entre autres, Innovatoit, LGC, Lauréat Construction, MTY Express, etc. », ajoute-t-il fièrement.

Compétitionner contre des plus vieux