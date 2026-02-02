Les Alliés remportent le tournoi Opti M13 A de Montmagny

Dans un parcours parfait, les Alliés ont d’abord disposé des Commandeurs-2 de Pointe-Lévy en lever de rideau du tournoi. Par la suite, les Magnymontois ont enchaîné avec des victoires de 6-1 contre les Royaux 1 CRSA, de 7-0 contre les Lions-2 de Saint-Jérôme, une victoire de 5-1 contre les Commandeurs-2 de Pointe-Lévy et finalement une victoire de 5-1 en finale contre les Voisins du Kamouraska.

Dans le gain, Xavier Dubé, Charlie Lavoie, Marc-Édouard Labrecque, Jayson Joncas et Mathieu Anctil ont chacun trouvé le fond du filet.

Par ailleurs, cinq joueurs des Alliés composent les six meilleurs pointeurs du tournoi dans la classe M13 A.

En effet, Mathieu Anctil au premier rang avec 12 points, Éloi Pelletier au second rang avec huit points, Xavier Dubé au quatrième rang avec sept points, Jayson Joncas au cinquième rang avec six points et Élliot Caron au sixième rang avec cinq points ont noirci la feuille de pointage à plusieurs reprises.