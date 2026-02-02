Les Alliés remportent le tournoi Opti M13 A de Montmagny

À l’occasion de la finale du tournoi Opti M13 A, les Alliés de Montmagny-L’Islet ont ravi la foule de partisans présents, alors qu’ils ont remporté la partie au compte de 5-1 contre les Voisins du Kamouraska.
Dans un parcours parfait, les Alliés ont d’abord disposé des Commandeurs-2 de Pointe-Lévy en lever de rideau du tournoi. Par la suite, les Magnymontois ont enchaîné avec des victoires de 6-1 contre les Royaux 1 CRSA, de 7-0 contre les Lions-2 de Saint-Jérôme, une victoire de 5-1 contre les Commandeurs-2 de Pointe-Lévy et finalement une victoire de 5-1 en finale contre les Voisins du Kamouraska.
Dans le gain, Xavier Dubé, Charlie Lavoie, Marc-Édouard Labrecque, Jayson Joncas et Mathieu Anctil ont chacun trouvé le fond du filet.
Par ailleurs, cinq joueurs des Alliés composent les six meilleurs pointeurs du tournoi dans la classe M13 A.
En effet, Mathieu Anctil au premier rang avec 12 points, Éloi Pelletier au second rang avec huit points, Xavier Dubé au quatrième rang avec sept points, Jayson Joncas au cinquième rang avec six points et Élliot Caron au sixième rang avec cinq points ont noirci la feuille de pointage à plusieurs reprises.
Par ailleurs, lors de la rencontre de quart de finale du samedi 31 janvier dernier opposant les Alliés M13 A aux Lions-2 de Saint-Jérôme, un incident impliquant un jeune de l’équipe adverse a nécessité la présence des policiers de la SQ.
Un jeune hockeyeurs a lancé, tel un « boomerang », son bâton dans les estrades, atteignant une jeune partisane. Il y avait également eu une escalade d’émotions tout au long de la rencontre au niveau des entraîneurs.
De leur côté, les Alliés M13 C ont connu un tournoi un peu plus difficile. Ils se sont inclinés 6-3 contre les Sénateurs de Bellechasse, 5-2 contre les Commandeurs-1 de Pointe-Lévy et 5-1 contre les Chevaliers VBVC.
Ce sont les Husky-2 de Chaudière-Ouest qui ont remporté la finale au compte de 3-1 contre les Baroudeurs de Beauce-Centre.
L’équipe du Journal tient à féliciter toutes les équipes.