Le Club de golf Montmagny se classe deuxième à la première manche de la Coupe Desjardins

« Au cumul des points, les hôtes ont obtenu 14 points, tandis que Saint-Jean-Port-Joli et Montmagny ont terminé ex æquo avec huit points set Saint-Pacôme a récolté six points. [...] C’est un résultat un peu en deçà des attentes, c’est sûr que l’on vise toujours mieux », explique le capitaine de la formation masculine du club de Montmagny, Stéphane Pelletier.

Une formule régionale diversifiée

La compétition, à saveur régionale, regroupe neuf équipes de deux joueurs. Parmi celles-ci, on retrouve cinq duos de classes supérieures composés des meilleurs golfeurs de chaque club. À cela s’ajoutent une équipe avec un handicap de 12 et plus, une catégorie 60 ans et plus, un duo féminin et une équipe mixte.

Lors de cette première manche, avec ses cinq duos, Montmagny a récolté deux points contre Rivière-du-Loup et quatre points supplémentaires contre Saint-Pacôme. En revanche, dans les catégories mixte, féminine et 60 ans et plus, les représentants magnymontois n’ont obtenu aucun point. Finalement, ils ont ajouté deux points dans la catégorie des joueurs avec un handicap de 12 et plus.