Un départ réussit pour l’Owl Ultra 100 km

La toute première édition du Owl Ultra 100 km de Montmagny, qui s’est déroulée le samedi 23 août dernier, a attiré 120 participants venus relever un défi d’endurance consistant à compléter 15 boucles de 6,7 km chacune dans un délai d’une heure par segment, pour un total de 100 kilomètres parcourus sur une journée.
« Les gens partent avec l’idée que ce genre d’épreuve est réservé à l’élite, mais je leur disais que c’était pour le commun des mortels. Je prends l’exemple de ma mère, qui a 57 ans, et qui, hier, a réussi à faire 100 km. C’est un format qui permet aux gens d’atteindre des objectifs qu’ils n’auraient pas cru possibles », raconte le directeur de course, Samuel Fournier.
Pour cette première course qui fait partie du Circuit EvenMust propulsée par Malette, les 120 coureurs avaient l’option de faire le défi six heures qui équivalait à environ 40 km ou de participer au 100 km. Ainsi, parmi ce nombre, 80 se sont essayés à la plus longue distance, et parmi eux, 34 ont réussi.
« C’est assez impressionnant honnêtement, surtout avec l’humidité et la chaleur qu’il faisait. [...] Il y avait un camp des athlètes où les coureurs pouvaient amener leur petite tente et on avait un gros chapiteau. Puis là, ils se faisaient ravitailler avec une personne de soutien que l’on appelle un crew. Ce dernier pouvait fournir des petits soins, de l’alimentation et de l’hydratation », ajoute-t-il.
En plus de cette première édition de l’Owl Ultra 100 km à Montmagny, une initiative déjà innovante en soi, les organisateurs avaient réservé plusieurs surprises aux coureurs.
« On mise davantage sur la récompense tout au long de l’événement. On a instauré quelque chose qui n’existe pas vraiment dans d’autres courses : on appelle ça les boucles cadeaux. À chaque boucle complétée, on remet un petit cadeau au coureur, en lien avec un de nos partenaires », mentionne fièrement Samuel Fournier.
L’un des objectifs de l’organisation était de montrer qu’il était capable « d’organiser un événement d’une bonne ampleur à Montmagny », puis « d’attirer des gens de partout dans la province ».
Cette première édition, qualifiée de « succès » par le directeur de course, assure déjà la tenue d’une deuxième en 2026.
« C’est sûr qu’on va la refaire l’an prochain, ç’a été un franc succès. Les gens ont vraiment apprécié l’expérience, et je pense que ça permet de faire rayonner Montmagny. La collaboration avec la Ville est excellente, et le parcours est magnifique », affirme-t-il, en précisant que les coureurs passaient notamment par la piste cyclable et la nouvelle piste d’athlétisme.