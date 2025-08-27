Un départ réussit pour l’Owl Ultra 100 km

« Les gens partent avec l’idée que ce genre d’épreuve est réservé à l’élite, mais je leur disais que c’était pour le commun des mortels. Je prends l’exemple de ma mère, qui a 57 ans, et qui, hier, a réussi à faire 100 km. C’est un format qui permet aux gens d’atteindre des objectifs qu’ils n’auraient pas cru possibles », raconte le directeur de course, Samuel Fournier.

Pour cette première course qui fait partie du Circuit EvenMust propulsée par Malette, les 120 coureurs avaient l’option de faire le défi six heures qui équivalait à environ 40 km ou de participer au 100 km. Ainsi, parmi ce nombre, 80 se sont essayés à la plus longue distance, et parmi eux, 34 ont réussi.

« C’est assez impressionnant honnêtement, surtout avec l’humidité et la chaleur qu’il faisait. [...] Il y avait un camp des athlètes où les coureurs pouvaient amener leur petite tente et on avait un gros chapiteau. Puis là, ils se faisaient ravitailler avec une personne de soutien que l’on appelle un crew. Ce dernier pouvait fournir des petits soins, de l’alimentation et de l’hydratation », ajoute-t-il.