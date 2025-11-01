Le Décor Mercier remporte le match retour contre le Giovannina de Sainte-Marie

En l’espace de trois minutes, les locaux ont rapidement pris une avance de deux buts par l’entremise d’Étienne Blais et d’Alexandre Larouche.

En milieu de deuxième période, Alexandre Larouche a complété son doublé pour donner une avance de trois filets au Décor Mercier.

Or, dès le début du dernier vingt, Martin Boulet et Anthony Dumont ont jeté les gants pour tenter de brasser leur troupe. Ce fût le résultat escompté pour le Giovannina, alors qu’Olivier Beaulieu a inscrit son équipe à la marque, mais les Magnymontois ont répliqué avec deux buts en avantage numérique, gracieuseté d’Alexandre Larouche qui a complété son tour du chapeau et d’Étienne Blais pour son doublé.

Ainsi, le Décor Mercier s’est imposé à domicile par la marque de 5-1 pour ce duel de l’halloween. Dans la victoire, Antoine Coulombe a été intraitable en arrêtant 50 des 51 tirs qu’il a reçus.

Avec cette deuxième victoire consécutive aux dépens du Giovannina de Sainte-Marie, le Décor Mercier a maintenant une fiche de trois victoires et une défaite pour six points, ce qui place l’équipe en deuxième position de la division est derrière le Pavage Jirico qui a 10 points en cinq parties.

Le vendredi 7 novembre prochain, le Décor Mercier se dirigera vers le Centre Rousseau pour croiser le fer avec ses rivaux de Saint-Jean-Port-Joli, et ce, dès 20h30.